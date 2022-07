Los matrimonios más cortos de los famosos: A estas estrellas, el amor les duró menos de un mes

Las bodas lujosas son la tendencia entre los famosos, pero a veces todos estos lujos acaban compensando algo bastante crucial en un matrimonio, el amor.

Las bodas de los famosos tienen algo que llama automáticamente nuestra atención. Ya sea por la fastuosa exhibición de riqueza o por los chismes que hay detrás de ellas, si hay algo cierto es que sus relaciones tan públicas añaden un estrés y una atención extra que sólo las parejas fuertes y muy enamoradas pueden soportar. Esto si hablamos de bodas impulsadas por el amor, ya que en medio de la farándula, a veces la emoción frenética de una aventura puede llevar a algunas parejas a correr al altar sin siquiera pensar si es algo que realmente desean.

Desde algunas bodas locas que se producen después de una fiesta salvaje en lugares como Las Vegas hasta algunas ceremonias planificadas que parecen agotar todo el amor durante los preparativos, estas parejas de famosos no tuvieron realmente ninguna oportunidad y en menos de un mes las partes estaban lidiando con la burocracia legal para conseguir un divorcio tan rápido como su matrimonio.

Mario López y Ali Landry: 18 días

Mario y Ali tuvieron lo que parecía una bonita y larga relación que duró más de seis años. La pareja tuvo una ceremonia muy romántica en México en 2004 y las cosas parecían fluir perfectamente para la pareja, al menos en el ámbito público. Sin embargo, sólo dos semanas después, la pareja sorprendió a la prensa sensacionalista cuando aparecieron rumores sobre una inminente ruptura. López había engañado a Landry durante su despedida de soltero; como declaró tiempo después, “un rayo me golpeó con la verdad: no estaba enamorado. Pero pasé por el altar. Ali estaba dolida y enfadada, con razón”.

Eddie Murphy y Tracey Edmonds: 14 días

No hay nada más romántico que empezar un nuevo año como pareja de recién casados, ¿verdad? Pues eso es lo que pensaron el icónico cómico Eddie Murphy y Tracey Edmons cuando se casaron en 2008. La ceremonia tuvo lugar en una isla privada de la Polinesia Francesa. Sin embargo, a pesar de la romántica boda al atardecer, la pareja terminó exactamente dos semanas después. Afortunadamente para ellos, la ceremonia legal aún no había tenido lugar, por lo que pudieron cancelar fácilmente la licencia en Estados Unidos.

Cher y Gregg Allman: 9 días

Tras una larga y emblemática relación con Sonny, Cher se encontró soltera y con ganas de vivir nuevas experiencias. Lo que no preveía era que acabaría casándose inmediatamente después de finalizar su divorcio. Cher había conocido al músico Gregg Allman, y un día, tras una divertida noche en Las Vegas, la pareja se casó. Sólo 9 días después, Cher presentó un documento para que se disolviera el matrimonio. Según sus declaraciones a la prensa, habían estado bebiendo y pensaron que sería una gran idea: “siempre he creído que lo mejor es admitir los errores lo antes posible.”

Carmen Electra y Dennis Rodman: 9 días

Carme Electra estuvo en su mejor momento a finales de los 90 y principios de los 2000. La trayectoria amorosa y matrimonial de Electra se hizo bastante pública en el reality que compartió con Dave Navarro, pero unos años antes ya había vivido la experiencia del matrimonio, aunque fue muy breve. En noviembre de 1998, Carmen Electra se casó con Dennis Rodman, un popular jugador de basketball de la época. También nueve días después, Rodman presentó la anulación declarando que había estado borracho cuando se casaron. La anulación llegó un año después, pero la pareja se separó inmediatamente. Según Electra, “fue tan espontáneo, y recuerdo que justo después dije: “Oh, Dios, ¿qué hemos hecho?””.

Nicolas Cage y Erika Koike: 4 días

Nicolas Cage se había casado tres veces antes de su esporádica boda con Erika Koike. Nadie sabía siquiera que el actor estaba saliendo con Koike, una maquilladora cuando se hicieron públicas las noticias sobre los problemas entre la pareja. La pareja se casó en Las Vegas en 2019 y solo horas después se les vio teniendo una pelea bastante pública. Días después, Cage solicitó la anulación. Su matrimonio estaba condenado, ¡algunos habían visto a Cage peleando con su futura esposa al solicitar la licencia de matrimonio!

Britney Spears y Jason Alexander: 55 horas

Nuestra Princesa del Pop y adorada Britney Spears tiene un récord en la lista de matrimonios de famosos más cortos con sólo unas horas (o menos de tres días) después de decir “sí, quiero”. Al igual que Murphy, Britney y Jason Alexander, un amigo de la infancia, se casaron en los primeros momentos de 2004. La pareja se casó en Las Vegas, pero sólo horas después ella hizo que un juez disolviera su matrimonio, que calificó de “broma”. Más tarde declaró: “fui una tonta, una rebelde y no asumí realmente la responsabilidad de lo que estaba haciendo”.

Zsa Zsa Gabor y Felipe de Alba: 1 día

Si pensabas que el matrimonio de Britney fue corto, ¡espera a conocer el matrimonio más corto de una celebridad anulado sólo un día después de la ceremonia! La icónica actriz y socialité, Zsa Zsa Gabor, estaba enamorada de la idea del matrimonio. Se casó nueve veces en su vida y, según ella, “por supuesto que me encanta estar enamorada, pero es el matrimonio lo que realmente me llena. Pero no en todos los casos”. Uno de estos matrimonios y su penúltimo fue con el actor y abogado mexicano Felipe de Alba. Todo era felicidad y amor cuando la pareja se casó en 1983; lamentablemente, apenas unas horas después de la boda, el matrimonio se anuló al descubrirse que Zsa Zsa seguía casada con su séptimo marido, Michael O’Hara. La relación terminó ese mismo día.

