Cheems, el perrito de los memes, está enfermo

El shiba inu más famoso del Internet lleva al menos 10 días enfermo y en tratamiento, pero sus dueños no querían preocupar a nadie.

Si has pasado más de un día o dos en los confines del Internet, seguramente conoces a Cheems: un perrito que se hizo famoso en todo el mundo porque es hermoso y tierno (como todos los perritos) y aparece en los memes con leyendas como “me da amsiedad” o “no puemde ser”. Estos son días difíciles para él y para sus dueños, pues estos reportaron que Cheems fue hospitalizado de emergencia a causa de su estado de salud.

El perrito, cuyo nombre real es Balltze, está enfermo desde hace 10 días y, como informaron sus dueños en Instagram, su estado de salud empeoró durante las últimas semanas:

“No he tenido actividad recientemente porque Balltze ha estado enfermo desde el 10 de mayo. Vomitaba todo y tenía diarrea. Primero le diagnosticaron pancreatitis después del primer examen de sangre el 13 de mayo. Esta mañana sus síntomas empeoraron, así que lo llevamos de emergencia a urgencias de City University VMC. Le hicieron un segundo examen de sangre y radiografías: el examen de sangre parece mejor que el primero y las radiografías también parecen normales. Ahora esperamos por una cita para hacerle ultrasonidos y seguir investigando”.

Sus dueños dicen que están preocupados, y con razón. Además tardaron en dar esas noticias al mundo porque no querían preocupar a sus fans. Y aunque aseguran que Cheems ha presentado una ligera mejoría, su salud aún sigue delicada.

“Aún sigue hambriento y de comida y con energía, pero no tan activo como antes. Como papás de un perrito estamos muy preocupados de verlo actuar de esa manera. Tardamos en decirle a todos en Internet porque no queremos que ustedes, nuestros amigos, se preocupen demasiado. Continuaremos con las noticias sobre Ball Ball, mientras tanto cuídense mucho. Mayo no ha sido un buen mes para nuestros amigos shibe”.





