Chris Evans se sinceró sobre cómo Marvel lo salvó en su lucha contra la ansiedad

El actor se sinceró sobre la gran ayuda que el “Capitán América” fue para él.

Chris Evans, conocido como el ‘Capitán América’, el primer vengador, alcanzó el éxito internacional gracias a su icónico personaje que se ganó el corazón de generaciones completas y también se convirtió en inspiración del Universo Cinematográfico de Marvel.

Es bien sabido que ‘El Capitán América’ siempre tuvo el objetivo de salvar a la sociedad, sin embargo, también ayudó al propio Chris Evans en su lucha contra la ansiedad, así lo confesó el actor durante una de sus más recientes entrevistas promocionales por su participación al dar voz a Buzz Lightyear en la película del astronauta.

En una entrevista con MTV News, Chris Evans se sinceró sobre los problemas de ansiedad que ha enfrentado durante varios años y de cómo su éxito gracias a Marvel lo ayudó con ello, a propósito, señaló: “A lo largo de 10 años haciendo estas películas, y viéndome obligado a hacer cosas de gran envergadura, te das cuenta de que muchos de los miedos que tenías nunca llegan a materializarse”.

“Y mira, incluso si lo hacen, he tenido algunas cosas que no siempre han salido como quería, cuando eliges no insistir en ellas, buscarlas, leerlas o absorberlas, desaparecen”, agregó.

Chris Evans mencionó: “Marvel ha sido mi aula de aprendizaje. Este mundo de la actuación te obliga a adquirir cierta habilidad para calmar tu mente. Y, a su vez, te das cuenta de que gran parte del miedo que genera la ansiedad, en realidad nunca sucede, y es tu propia creación”.

Chris Evans habla sobre sus problemas de ansiedad

El actor de 41 años hizo énfasis en la importancia que tienen los problemas de salud mental como lo es la ansiedad, contra la que ha luchado en los últimos años: “Como la mayor parte de nuestra ansiedad en la vida, se trata de estos temores sobre lo que va a pasar. Cuando eres capaz de silenciar tu mente y estar presente en tu cuerpo, esos miedos se desvanecen”.

Así como dio su propio punto de vista sobre el trastorno que ha aprendido a controlar, a propósito mencionó: “Si tomas un vaso de agua, le pones un puñado de sal y le das un sorbo, te sabrá fatal, pero si tomas ese mismo puñado de sal y lo metes en un lago y le das un sorbo, no saborearás la sal en absoluto”.

Añadió: “La sal es tu dolor, tu miedo, tu tristeza. Sé el lago, ¿sabes lo que quiero decir? Dependiendo de cómo veas el mundo, si haces que tu mundo sea pequeño, tu dolor puede parecer fuerte y grande. Pero si reconoces que eres intemporal, y que tus pensamientos no son tú, y que eres más grande que todo ello, el dolor se derrite”.

Chris Evans se convirtió por primera vez en el ‘Capitán América’ en 2011 con la película ‘Captain America: The First Avenger’, lo que lo catapultó no solo en el MCU sino en la industria cinematográfica, donde tiene gran reconocimiento. Durante 10 años se puso el traje del primer vengador, que no solo protegió y salvó a la sociedad, sino también a él.

De acuerdo a la página MedinePlus: “La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede provocar sudor, inquietud, tensión e incluso palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés”.

“Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora”, por lo que aquellos que padecen ansiedad deben pedir ayuda con profesionales.

