Christian Nodal amenaza con un juicio tipo Depp vs Heard si Belinda “arma un caso”

En su canción contra J Balvin, Nodal también mencionó a su exnovia, a quien se refiere como “la innombrable”.

A estas alturas de la vida, seguramente ya escuchaste la canción que Christian Nodal compuso en respuesta a J Balvin. Si no lo has hecho, escúchala aquí y lee la letra con detenimiento, porque hay mucho por analizar. En “Girasol”, el tema que escribió tras el pleito en redes sociales del colombiano contra el mexicano, Nodal no se calla prácticamente nada: critica a J Balvin por haberse burlado de él frente a sus 50 millones de seguidores en Instagram, se burla de los nombres de sus discos, le llama “hipócrita” por hablar de salud mental, añade referencias a la canción de Residente y, además, menciona a Belinda.

Esto es lo que dice en “Girasol” sobre su exnovia: “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable me arma un caso eso verán de nuevo”. Aunque Nodal no la menciona por nombre, es evidente que se refiere a Belinda cuando habla de la “innombrable”. El sonorense hace referencia al juicio entre Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard, a quien acusó por difamación. El juicio terminó recientemente: él ganó la demanda, aunque el jurado determinó que ambos se difamaron mutuamente, y ella deberá pagarle a él 15 millones de dólares.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque el pleito entre Christian Nodal y J Balvin no es sobre Belinda, la cantante terminó una vez más en medio de la discusión. La primera vez fue porque J Balvin respondió en redes con un filtro que decía “Belinda” en el rostro, con un caption en el que el colombiano escribió: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”. Ahora, fue su ex quien la mencionó en “Girasol”. Puedes escuchar la canción a continuación:

Nodal asegura que ya se arrepintió de haber lanzado la canción, como dijo a sus seguidores en un concierto en Morelia, Michoacán. Ahora dice que no es sobre J Balvin, sino sobre toda la gente “m*erda” que hay en el mundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte