Christian Nodal conserva las facturas de todo lo que compró a Belinda para reprochar lo que le dio

“Si vas a dar para después echar en cara, mejor no des nada”.

Christian Nodal y Belinda han ocupado todos los titulares en la última semana, luego de que el interprete de regional mexicano en respuesta a la mamá de su ex, filtrara una conversación con la cantante en la que que reveló una petición monetaria de ella hacia él.

Luego de la publicación, se puso sobre la mesa un nuevo tema de conversación: Las peticiones de Belinda a Nodal, así como todo el “supuesto” dinero y lujos que él le dio a ella durante el tiempo que duró su relación.

En la conversación se puede leer cómo la actriz le hace algunos cuestionamientos a quien fuera su prometido sobre un arreglo en los dientes: “¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Y de acuerdo a una fuente, dicho procedimiento dental solo fue un “partecita” de todo lo que ella le pidió a Nodal y él le dio “de corazón” durante su relación.

¿Qué le regaló Nodal a Belinda?

En una entrevista con la revista TVyNovelas, una fuente cercana a Christian Nodal, detalló que el arreglo de dientes solo fue una de las tantas cosas que el cantante le habría dado a su entonces prometida.

“Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los ‘asistentes’ de Belinda. Es superdesprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda y hasta facturas y algunos tickets que le daban”, reveló la fuente.

De acuerdo a la misma fuente, en la relación de Belinda y Nodal nada fue reciproco, al menos en términos económicos: “Ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer. Creo que lo último fueron unas botas y vestuario que no le quiso comprar para su serie”.

Las botas que Belinda usó en ‘Bienvenidos a Eden’

En su más reciente proyecto, la serie ‘Bienvenidos a Eden’ de Netflix, Belinda aparece con un par de botas muy peculiares que distinguen a su personaje desde el primer episodio, de acuerdo a la nota de TVyNotas fue uno de los últimos “lujos” que Nodal le dio a la actriz.

Se trata de un par de botas exclusivo y de lujo, cuyo diseño se destaca por un efecto acuarela en tonos rosa, morado y azul, creadas por del diseñador alemán Philipp Plein, con un precio de aproximadamente 250 mil pesos mexicanos.

Según la misma fuente de TVyNovelas los regalos que Nodal le dio a Belinda fueron desde fiestas privadas con temáticas, viajes, perros, joyería, ropa y experiencias. El lujo que más resonó en el espectáculo: El anillo de compromiso valuado en más de 3 millones de dólares.

Más allá de los lujos tangibles, también aseguran que Belinda le pidió a su ex que le pagara proyectos para potenciar su carrera. Todo lo anterior se queda en aseveraciones sin embargo, no hay pruebas directas y solo nos deja un mensaje: “Si vas a dar algo para después echarlo en cara, mejor no des nada”.

