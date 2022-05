Christian Nodal explica qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda que llevaba en el pecho

El cantante por fin reveló lo que hizo con uno de los diseños que más causaron revuelo.

Belinda y Christian Nodal aún siguen dando de que hablar, a pesar de que ya tiene meses que anunciaron su separación. En esta ocasión fue el cantante quien rompió el silencio acerca de los famosos tatuajes que se hizo en honor a su exnovia.

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, el cantante por fin reveló qué pasó con el diseño de los ojos de la cantante que se tatuó en el pecho, el cual causó revuelo debido a que en su momento era el más grande que alguno de los exnovios de Belinda se habían hecho.

Christian confesó que ese tatuaje ya no existe y que en su lugar porta unas alas que él mismo diseñó para cubrir toda la parte del cuerpo tatuada y no dejar rastro de la mirada de la intérprete de “Luz sin gravedad”.

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, puntualizó.

El cantante también confesó que debido a que le apasionan los tatuajes, próximamente abrirá su propio estudio, ya que es un sueño que tiene desde hace tiempo.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, dijo.

Hace unos días, Christian tatuó a Adamari López, a quien le pintó la letra “A” en honor de su hija Alaïa.

Por otra parte, el cantante ha estado pasando por duros momentos, ya que lamentablemente, hace unas semanas su madre, Christy Nodal reveló que padecía Cáncer de Colon, pero que ya se encontraba en buen estado de salud.

“No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos”, escribió la mamá del intérprete.

























