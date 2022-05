Christian Nodal filtra conversación íntima con Belinda (y eso fue muy poco caballeroso de su parte)

El cantante respondió a la mamá de la cantante, quien hace unos días mandó una indirecta para él.

Christian Nodal y Belinda decidieron terminar su relación sentimental (que estaba a punto de llegar al altar) a finales de febrero, y desde ese momento las especulaciones sobre la razón y consecuencias no han terminado.

Recientemente, los cantantes volvieron a estar en el ojo del huracán después de que la mamá de Belinda llamara indirectamente “naco” a Christian Nodal, al reaccionar con emoticonos de “aplausos” al comentario de una usuaria que escribió en Twitter: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Aquella reacción llegó hasta Christian Nodal, aunado a la captura de pantalla de otra usuaria, quien lo etiquetó en una descripción que Belinda Schull escribió recientemente en su última publicación en Instagram: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

El cantante de regional mexicano no dudo en contestar de manera indirecta en Twitter con mensajes que no solo involucraron a la mamá de Belinda, sino también a la propia interprete de ‘Bella Traición’, y apuntó:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, que con solo unas horas de publicación alcanzó miles de “me gusta”.

No solo fue el mensaje sino que Christian Nodal adjuntó la captura de pantalla de una conversación que mantuvo con Belinda en la que según los mensajes, la cantante le pedía dinero para arreglarse la dentadura para después reprocharle y señalar puntos como: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo”. El tweet recibió miles de respuestas y el cantante contestó algunos.

Usuarios reaccionan a los mensajes de Nodal

Al tanto de los tweets de Nodal, los usuarios ya abrieron la conversación en redes sociales, donde el cantante ya es Trending Topic entre comentarios a favor y otros en contra que lo señalan como “poco caballero”.

wey esta buenísimo el chisme del nodal y la belinda mamá, y eso que apenas son las 10 am. pic.twitter.com/aHIlsHl9zt — luna -7 (@iGH0ST94) May 18, 2022

Muy poco caballeroso de Nodal andar filtrando conversaciones, Belinda no se ha expresado mal de él... Aunque todo esto lo está generando la mamá de Beli por andar atacando, parece que la relación hubiera sido de ella y no de su hija. https://t.co/9N3fYvoCbD — 💋 (@MSNoSeVaPrras) May 18, 2022

Nodal es la muestra exacta de que si andas de malacopa lo ultimo que debes hacer es agarrar el celular hasta el otro día que ya andes en tus 5 sentidos 🤣🤡🤡🤡 — Claudia Andrade (@Clauandradeol) May 18, 2022

Que naco es Nodal, ahhh tengo muchas cosas que decir, pero la doble moral de las redes me limita. Naquisimo de 💩 — Grace 🌑☁️ (@GraceuckC) May 18, 2022

Nodal es el típico machito ardido, que busca cualquier cosa para joder a su ex, el tóxico. Belinda ni lo menciona, ni lo pela, ni nada. Normalicemos juzgar a machitos que quieren exponer a las mujeres, así como se les juzga a las mujeres por decidir como vivir su vida. https://t.co/hMrOUvpSBi — Lalocura del diablo (@lalocuradelD) May 18, 2022

Hasta el momento, Belinda no ha reaccionado a los mensajes de Nodal.

