Christian Nodal llora en pleno concierto y habla de la difícil situación que está viviendo

“Falta empatía en este mundo”, dijo el cantante durante un concierto en Colombia.

Christian Nodal, cantante de música regional mexicana, volvió a causar controversia, pero esta vez no por hablar mal de su ex Belinda, por “tirarle” a J Balvin, por besarse con Cazzu frente a cámaras o por correr a los asistentes de su presentación en Bolivia que le aventaron hielos, sino por romper en llanto al hablar sobre la dura situación que está viviendo.

Durante uno de sus conciertos de Forajido Tour en Colombia, Nodal, de 23 años, abrió su corazón ante sus fans y entre lágrimas dijo que lo único que le importa es hacer música, pero que ha vivido momentos muy desafortunados al ser atacado por su vida privada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Christian Nodal aseguró sentirse agradecido con su público que lo acompaña y apoya, sin embargo mencionó que la relación que tiene con algunos medios de comunicación no ha sido muy buena y aclaró que le ha costado mucho llegar hasta donde está.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ching* llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierd* de mí, yo no soy un ser humano mierd*. Yo sólo interpreto mi música”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al conmoverse, Nodal rompió en llanto en pleno escenario y dijo que es un ser humano como todos, pero que falta empatía en este mundo.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano todo el tiempo. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que tras terminar su relación y compromiso con Belinda, Christian Nodal ha sido objeto de señalamientos por el comportamiento que tuvo al exponer sus mensajes privados o al reaccionar a comentarios polémicos en redes sociales.









Podría interesarte