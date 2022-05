Christian Nodal muestra por fin cómo quedó su cover up de los ojos de Belinda

Donde hubo un tatuaje gigante con los ojos de su ex, ahora está esto.

A estas altura de la vida, quienes presenciamos la escandalosa ruptura entre Christian Nodal y Belinda ya aprendimos una importante lección en cabeza ajena: no es buena idea tatuarse el nombre de tu pareja, por muy enamorados que estén en ese momento, y mucho menos unos gigantescos ojos en el pecho. Esto último fue lo que hizo Nodal cuando su relación con Beli aún iba viento en popa. Cuando se acabó, sin embargo, el cantante comenzó a borrarse, uno a uno, los tatuajes que se hizo en su honor.

Hace poco, Christian Nodal explicó qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda. Él dice que se lo cubrió con unas alas diseñadas por él, que convenientemente cubren lo que eran los ojos de su ex. “Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, dijo en entrevista. Sin embargo, en esa ocasión no mostró dichas alas y solo las describió. Así se veía antes:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora, en una transmisión en vivo en la que apareció sin camiseta y tocando la guitarra, sus fans vieron por fin más o menos cómo quedó el cover up de las famosas alas en su pecho:

Aquí una imagen un poco más de cerca:

Por lo que se puede observar en las imágenes, las dos alas de un ave cubren estratégicamente los globos oculares de Beli. Bien ahí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Christian Nodal no es el único exnovio de Belinda que se ha tatuado en su honor. Lupillo Rivera (quien recientemente le aconsejó a Nodal que se quede callado y no ande ventilando conversaciones privadas) y Criss Angel, el famoso ilusionista, también hicieron lo propio y, en su momento, cuando ya no andaban con la cantante, se cubrieron los tatuajes.









Podría interesarte