¡Confirmado! Cristin Milioti será Sofia Falcone en la serie ‘El Pingüino’ de HBO

La actriz se unirá a Colin Farrell en la serie derivada de ‘The Batman’ centrada en la historia de ‘El pingüino’ en HBO Max.

¡Paren todo, fans de ‘The Batman’! Aunque todavía no se dan a conocer muchos detalles sobre ‘The Penguin’, la nueva serie de HBO Max inspirada en la historia del temido personaje, ya se sabe que Colin Farrell volverá a interpretar el papel del villano de Batman y además, una nueva noticia está emocionando a todo internet, y es que la actriz que dará vida a Sofia Falcone será nada más ni nada menos que Cristin Milioti (How I Met Your Mother y Fargo), convirtiéndose con esto en la segunda actriz en recrear a Sofía en una serie de acción.

Milioti interpretará a la hija del jefe de la mafia de Gotham, Carmine Falcone. Dicho personaje fue visto por primera vez en los cómics de Batman a mediados de la década de 1990 y ahora llega a ‘El Pingüino’, uno de los tres spin-offs de película.

¿Quién es ‘Sofia Falcone’?

Sofia Falcone es la única hija del mafioso retirado Carmine Falcone, y la hermana del difunto Mario Calvi. Ella vivió en Miami con su padre, pero regresó a Ciudad Gótica para ayudar a Jim Gordon con la intención de evitar que Oswald Cobblepot fuera el rey de Gotham.

Su personalidad es fría, calculadora, fuerte e inteligente, características que la capacitaron para dirigir la operación Falcone en el sur durante 10 años.

¿Cuándo se estrena ‘The Penguin’?

Escrita por Lauren LeFranc y producida por Matt Reeves, la serie de ‘El Pingüino’ será protagonizada por Colin Farrell como Cobblepot y su rodaje empezará en marzo de 2023, por lo que aún no se tiene el dato exacto de cuándo se estrena.

