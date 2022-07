Creadora de “Friends” se arrepiente de llamar padre a la mamá trans de Chandler: “Fue un error”

Marta Kauffman aseguró que en esa época no estaba enterada de los pronombres, por lo que se equivocó en reflejar algunas situaciones dentro del show.

Friends es una de las series más icónicas de la década de los noventa y principios de los 2000. Sus creadores David Crane y Marta Kauffman convirtieron al show en un clásico de la cultura pop, y lanzaron al estrellato a sus protagonistas.

A pesar de que la producción es muy querida y sigue disponible en HBO Max, durante los episodios se dieron situaciones que sin duda actualmente no podrían ser transmitidas debido a que son machistas, gordofóbicas o incluso discriminan a la comunidad LGBTQ+.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Tal es el caso de la mamá trans de Chandler, que además de las “bromas” poco afortunadas que se hacían en torno al tema, el personaje siempre era nombrado como “padre” a pesar de que era una mujer trans, por lo que una de las creadoras de Friends ya salió a decir que se arrepiente.

“Seguíamos refiriéndonos a ella como el padre de Chandler, a pesar de que el padre de Chandler era trans”, dijo Kauffman al programa The Conversation. “Los pronombres todavía no eran algo que entendía. Así que no nos referimos a ese personaje como ‘ella’. Eso fue un error”, agregó.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Kathleen Turner era la actriz que daba vida a la madre trans de Chandler Bing y debutó en el episodio de la temporada 7 titulado “The One With Chandler’s Dad.”

El personaje nunca fue reconocido dentro del programa como trans, y con frecuencia se le llamaba drag queen en sus actuaciones en Las Vegas.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Esta misma semana, Kauffman reveló que se sentía avergonzada sobre la falta de inclusión en el show.

“He aprendido mucho en los últimos 20 años”, dijo Kauffman. “Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”, reveló a Los Ángeles Times en una entrevista.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW





Podría interesarte