Dakota Johnson y la locura que vivió grabando ‘Cincuenta Sombras de Grey’

Dakota describe la cinta como una experiencia “psicótica”.

Han pasado ya varios años luego del estreno de la película ‘Cincuenta Sombras de Grey’, que de hecho obtuvo un éxito inesperado en taquilla. Y es que Dakota Johnson y Jamie Dornan crearon una gran conexión fuera y dentro del set, detalle que ayudó bastante para llegar al espectador. Cuando vemos la pantalla, pensamos: ¿qué tan complicado puede ser grabar una película? Pues todo lo vemos tan fácil y natural que no imaginamos los problemas que pueden surgir en el camino. Tal como sucedió para la protagonista, pues considera que fue una experiencia psicótica.

Dakota Johnson habla sobre ‘Cincuenta Sombras de Grey’

La actriz de Hollywood se ha sincerado sobre su experiencia filmando la trilogía de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, donde no todo fue placer y felicidad, hubo momentos bastante agridulces que ocasionaron ciertas dudas en Johnson.

Hace algún tiempo, para una entrevista con Vanity Fair, Dakota Johnson reveló que existieron algunos choques creativos con la escritora E.L. Jamie, detalle que provocó un poco de frustración en la actriz.

“Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y sólo exigía que sucedieran ciertas cosas. Simplemente se convirtió en algo loco. Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que nosotros queríamos hacer. La noche anterior, reescribía las escenas con el diálogo anterior para agregar una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo. La única escena de Marber que apareció en la primera película es la negociación en la que Anastasia y Christian describen su contrato sexual y es la mejor de todas”, expresó la actriz.

Asimismo, Dakota reveló que ella había firmado un contrato para hacer una película muy diferente a la que terminaron haciendo, incluso catalogó la cinta como “película de desnudos”.

“Soy una persona sexual y cuando estoy interesada en algo quiero saber mucho al respecto. Es por eso que hice esas películas de desnudo. Pero yo firmé para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”, mencionó.

Pese a los conflictos, los desacuerdos y algunas incomodidades, Dakota Johnson aseguró que no se arrepiente de protagonizar la trilogía de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, pese a que nunca pudo hablar de lo que realmente implicó ser parte del elenco.

“Hubo muchos tipos de desacuerdos diferentes. Nunca he podido hablar de esto con sinceridad, porque quieres promocionar una película de la manera correcta y estoy orgullosa de lo que hicimos y todo salió como se supone que debía ser. Pero fue complicado. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido, si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como: ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no, no me arrepiento”, continuó.

Dakota también aprovechó para desmentir los rumores de supuestos conflictos entre ella y su compañero de escena Jamie Dornan, pues la actriz reveló que nunca tuvieron problemas y que actualmente se ven como hermanos por el gran cariño que existe entre ellos.

Finalmente, Dakota Johnson expresó que se siente agradecida con Erika por permitirle protagonizar las películas, además, expresó que es una mujer muy agradable y siempre fue amable con la actriz.

“A Jamie y a mí nos trataron muy bien. Erika es una mujer muy agradable y siempre fue amable conmigo y le agradezco que quisiera que estuviera en esas películas. Fue genial para nuestras carreras. Fue increíble, una suerte. Pero fue raro. Tan, tan raro”, mencionó.

A partir de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, la carrera de Dakota Johnson se impulsó de forma increíble y ha cosechado éxito tras éxito, llevándola a una fama muy positiva.

