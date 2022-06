Dakota Johnson se sincera sobre lo complicado que fue filmar ‘50 Sombras de Grey’

La actriz habló por primera vez de su experiencia en la trilogía erótica.

Dakota Johnson creció entre los reflectores y las alfombras rojas, gracias a sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, su abuela Tippi Hedren y también a su padrastro, Antonio Banderas. Sin embargo, fue hasta 2015 cuando la fama llegó por sus propios méritos por la película ‘50 Sombras de Grey’.

En medio de la gira promocional de su nueva película ‘Persuasion’ de Netflix, la actriz de actualmente 32 años, se sinceró sobre su experiencia en la trilogía erótica que protagonizó junto a Jamie Dornan.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘50 Sombras de Grey’ causó sensación durante su estreno en 2015 por su trama erótica, a lo cual le siguieron dos filmes más ‘Cincuenta Sombras Más Oscuras’ de 2017 y ‘Cincuenta Sombras Liberadas’ de 2018, en las que Dakota Johnson dio vida a Anastasia Steele, mientras que Jamie Dornan a Christian Grey, quienes mantenían una relación de amo-sumisa.

A cuatro años de la última película de la trilogía, Dakota Johnson fue cuestionada por la revista Vanity Fair sobre su experiencia en el filme, en el que realizó algunos desnudos y también escenas atrevidas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz confesó que aceptó darle vida a Anastasia Steele bajo condiciones muy diferentes, y también reveló algunos de los problemas que se suscitaron en las grabaciones, principalmente con la autora de las novelas en las que está basada la película, E.L. James.

Dakota Johnson señaló que E.L. James: “Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y solo exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaría decirlo en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando la actriz protagonizó la primera película tenía solo 23 años, y a propósito mencionó: “Simplemente se convirtió en algo loco. Hubo muchos desacuerdos diferentes. No he podido hablar sobre esto con sinceridad nunca, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que hicimos en última instancia y todo sale como se supone que debe salir, pero fue complicado”.

Dakota Johnson y su relación con Jamie Dornan

Durante mucho tiempo, se llegó a especular que los protagonistas de la trilogía de ‘50 sombras de Grey’ no tenían una buena relación, sin embargo, Dakota Johnson lo desmintió y admitió: “Nunca hubo un momento en el que no nos lleváramos bien. Lo quiero tanto, tanto, tanto. Y realmente nos apoyamos el uno al otro. Teníamos que confiar en el otro y protegernos mutuamente”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pues de acuerdo a la actriz, tuvieron que formar un equipo junto a la directora Sam Taylor-Johnson para rescatar parte del guión original: “Hacíamos las tomas de la película que Erika (la autora) quería hacer, y luego hacíamos las tomas que queríamos hacer nosotros”.

Confesó: “La noche anterior, reescribía las escenas para poder añadir una línea aquí y otra allá. Era un caos todo el tiempo”. Así como detalló que la única escena aprobada por la escritora fue aquella de la negociación en la que Anastasia y Christian esbozan su contrato sexual: “Y es la mejor escena de toda la película”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A pesar de todo, la actriz aseveró no haberse arrepentido de haber dado vida en la pantalla grande a Anastasia Steele, pues: “No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido... Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no, no me arrepiento”.

Esta fue la primera ocasión en la que Dakota Johnson habló sobre su experiencia en la trilogía erótica, aunque añadió: “Hay cosas que todavía no puedo decir porque no quiero dañar la carrera y la reputación de nadie”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte