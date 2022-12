De cantante a directora de cine: Taylor Swift dirigirá su primera película

La cantante dará un giro en su carrera al debutar como directora de cine con Searchlight Pictures y un guion que ella misma escribió.

Taylor Swift no deja de sorprender con su talento, pues ahora dirigirá su primera película con un guion de su autoría.

De acuerdo con Variety, la cantante y compositora debutará como directora con Searchlight Pictures, estudio ganador del Oscar detrás de Jojo Rabbit, Nomadland y The Shape of Water de Guillermo del Toro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Abran paso para la Directora Swift ❤️



El año que viene Taylor va a dirigir su primera película, a partir de un guion suyo.



Después del corto de All Too Well se notaba que había inquietudes en ella a la hora de contar. Ojalá disfrute la experiencia. pic.twitter.com/u6JP2Hhd8s — Lucas Baini🧣 📷 (@Lbaini) December 9, 2022

Hasta ahora se desconocen los detalles de la cinta como el cast, la trama o la fecha de estreno, sin embargo, David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes de Searchlight, se pronunciaron al respecto.

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, mencionaron.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esta sería la primera vez que la cantante va a dirigir un largometraje que probablemente se proyecte en salas de cines, pero no será la primera vez que hace un trabajo como directora, pues recordemos que en ocasiones anteriores lo hizo en sus videos musicales como All Too Well: The Short Film con el que ganó dos premios a la mejor dirección en los MTV VMA.

‘All Too Well: The Short Film’

All Too Well: The Short Film se trata de un cortometraje de 14 minutos protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, en el cual la artista supuestamente contó la historia de una de sus relaciones más dolorosas que terminó en ruptura.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La artista escribió y dirigió el clip inspirado en su canción All Too Well, el cual se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El corto también podría ser nominado a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo en la próxima ceremonia de los Oscar en marzo de 2023.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte