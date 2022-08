Demi Lovato vuelve a utilizar el pronombre femenino “Ella” a un año de declarase persona no binaria

La actriz reveló las razones por las que volvió a utilizar los pronombres femeninos para referirse a su persona.

La ex actriz de Disney, Demi Lovato está envuelta en la polémica de nueva cuenta, ya que tras un año de que se declaró como no binaria, y de pedir que utilizaran los pronombres neutros para referirse a su persona, ahora decidió ser nombrada de nuevo como “Ella”.

La actriz de 29 años, ha vuelto a actualizar sus pronombres en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 138 millones de seguidores, y ha agregado she (ella) / her (ella) junto a los they (ellos) / them (ellos) que usaba desde el mes de mayo de 2021.

“Cada día al despertar tenemos la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos”, dijo en un video que posteó en sus redes, en donde contó a sus fans que no se sentía en sintonía con su energía masculina ni femenina.

“Para mí, soy una persona tan fluida que... sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”, reveló en el podcast de Tamara Dhia, Spout.

La actriz también explicó las razones por las que volvió a utilizar el pronombre “Ella”.

“Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo”, declaró la intérprete.

Demi siempre ha sido transparente ante su público y ha contado todos sus procesos sin tener privacidad en ellos, pues sus decisiones siempre van más allá su vida artística.

Es por eso que levantó la voz y contó en el podcast de Dhia que había vuelto a sentirse femenina, dejando también unas palabras de apoyo sobre la imperfección humana y lo normal que es sentirse confundido y pidió siempre se respetara el proceso para todos.

“Creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto”, finalizó.













