Día de Star Wars: Las heroínas de la galaxia que nos enseñaron que la fuerza está con todas las mujeres

Estos personajes de la saga mostraron que las mujeres no solo deben ser retratadas como princesas.

La Guerra de las Galaxias es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. La base de fans que las películas creadas por George Lucas mantienen alrededor del mundo es bastante amplia, por lo que desde hace años se celebra el 4 de mayo como el Día de Star Wars, esto debido a la épica frase “May the force be with you” (que la fuerza de acompañe), la cual al pronunciarla en inglés suena como cuatro de mayo.

Constantemente se señala a personajes como Obi Wan o Han Solo como grandes héroes de la galaxia, pero se deja a un lado a las mujeres del universo creado por Lucas, el cual tiene grandes personajes femeninos que sin duda mostraron que la historia no sería la misma sin ellas.

Leia Organa

Uno de los icónicos personajes de la saga. La actriz Carrie Fisher le dio vida a esta princesa que lejos de ser como la imagen que tenemos en nuestra mente sobre la joven que está esperando ser rescatada por un hombre. Esta mujer peleó contra los Siths y dirigió a todo un ejército con su gran inteligencia y fuerza para pelear.

Padmé Amidala

Interpretada por Natalie Portman, este personaje demostró el poder que puede tener una mujer al ser la que gobierna. Padme es la reina adolescente del planeta Naboo.

Rose Tico

Incansable trabajadora de la Resistencia. Su hermana Paige murió en combate, por lo que ella está dispuesta a pelear por derrocar a Kylo Ren. Además demostró lo buena estratega que es, así como la gran habilidad que tiene para configurar y reparar maquinas.

Rey

Fue abandonada de niña en Jakku, planeta en el que sobrevivió recolectando y vendiendo chatarra hasta que se topó con BB-8 y Finn. Durante toda la historia se convierte en una de las grandes heroínas de la historia, ya que pelea para detener a Kylo, utilizando sus grandes habilidades para pelear y ser una de las más intrépidas.

