Diferencias entre las declaraciones de Johnny Depp y las de Amber Heard

Algunas declaraciones de la expareja de actores, durante el juicio de Virginia, que se contradicen.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, a quien demanda por 50 millones de dólares por difamación, está en una tensa pausa. Durante los primeros días, el actor dio su testimonio respecto a un artículo que ella publicó en The Washington Post y que, aunque ella nunca lo mencionó por nombre, habría dañado su carrera de forma irremediable. Ella, en sus declaraciones, describió la violencia física y emocional que habría vivido durante su matrimonio con Depp: el día que él la golpeó por reírse de uno de sus tatuajes y las escenas de celos por el trabajo de ella con actores como James Franco.

En 2016, tras el divorcio, Amber Heard solicitó una orden de alejamiento contra Johnny Depp. Él dice que nunca la agredió físicamente, pero ella asegura que eso ocurrió más de una vez.

El tatuaje de “Wino Forever”

La primera vez que él la agredió físicamente, relató ella, fue en 2013 cuando le preguntó sobre el tatuaje de “Winona Forever” que él se hizo cuando estaba en una relación con Winona Ryder. Después de que Depp terminó con la actriz, lo modificó para que solamente quedara la leyenda “Wino Forever” (”Borracho por siempre”). Cuando Amber se rio, él la abofeteó.

“Le pregunté sobre el tatuaje que tenía en el brazo y para mí solo parecían marcas negras, yo no sabía lo que decía, solo parecía un tatuaje descolorido, confuso, difícil de leer. Y dije: ‘¿Qué dice?’ Y dijo que decía ‘Wino’. Yo no lo vi, pensé que estaba bromeando porque no parecía en absoluto que dijera eso en absoluto y me reí. Fue así de simple”.

Por su parte, Johnny Depp niega que haya ocurrido de esa manera. “Jamás ocurrió”, dijo en el banquillo. “¿Por qué me voy a ofender de que alguien se burle de un tatuaje en mi cuerpo?”.

Los celos de Johnny Depp hacia James Franco y otras personas

Johnny Depp ha acusado a su exesposa, en varias ocasiones, de serle infiel con otras personas. Entre las personas con las que Johnny Depp asegura que Amber Heard tuvo una relación está James Franco, quien fue coestrella de la actriz en películas como ‘The Pineapple Express’ y ‘The Adderall Diaries’. “Estaba enojado conmigo porque acepté un trabajo con James Franco”, dijo ella. “Él odiaba, odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo con él en el pasado, cuando hicimos ‘Pineapple Express’”.

Él, aseguró ella, le dio una patada durante un vuelo de Boston a Los Angeles, después de bombardearla con preguntas sobre Franco y las escenas “románticas” que hicieron juntos: “‘¿Tienes algo que decirme?’ y ‘¿Quieres decirme cuánto te gustó? ¡Dímelo!’. Sentía que había una oscuridad en sus ojos”, recordó Heard.

Otro episodio de violencia relatado por Heard ocurrió después de la Met Gala de 2014, cuando Johnny Depp la acusó de coquetear con una mujer. Ella dice que él la empujó, jaloneó y golpeó cuando llegaron a su cuarto de hotel:

“Recuerdo que me lanzó una botella. No me dio, pero rompió un candelabro”. Después, él la golpeó en la cara. “Creo que fue la primera vez que pensé: ‘¿Es esto una nariz rota?’. Hasta ese momento no estaba segura de cómo se sentía, pero sospechaba que tenía la nariz rota. Fuera de eso, estaba relativamente ilesa. Pero recuerdo tener la nariz hinchada y descolorida y tomé una foto de mi rostro”.

Sobre este y otros episodios de violencia, Johnny Depp ha negado tajantemente que hayan ocurrido. Él continúa asegurando que no la agredió físicamente en ningún momento. No obstante, sí sigue afirmando que ella tuvo relaciones con James Franco y Elon Musk (aunque eso no justificaría las agresiones físicas, si es que ambas ocurrieron).

Sobre los celos, Amber Heard no es la única que ha hablado sobre las conductas de Johnny Depp y sus episodios de “paranoia”. Su exnovia, Jennifer Grey, publicó recientemente un libro autobiográfico en el que lo describe como “locamente celoso y paranoico” mientras estuvieron comprometidos y vivieron juntos.

El estrés postraumático de Amber Heard

Durante el juicio, el psicólogo Dawn Hughes declaró al jurado que la actriz padece trastorno de estrés postraumático a consecuencia del abuso físico y emocional que vivió durante su matrimonio de Johnny Depp. Esto, dijo el especialista, después de examinarla durante 29 horas, con lo que concluyó que el actor estuvo involucrado “con un alto grado de violencia”.

Según Hughes, los numerosos casos de supuesta violencia sexual por parte del actor estaban motivados por los “celos obsesivos” de este y su deseo de mostrar un dominio sobre la actriz. “Ella también creía que podía arreglarlo, al igual que trató de arreglar a su padre”, dijo Hughes. “Ella realmente creía que podía arreglar al señor Depp y librarlo de sus problemas de abuso de sustancias, pero eso no funcionó”.

Por otra parte, el equipo de Johnny Depp convocó a una psicóloga, Shannon Curry, quien aseguró que Heard tiene dos trastornos de personalidad: trastorno límite de la personalidad (TLP) y trastorno histriónico de la personalidad (THP). Esto en un intento de desacreditar las acusaciones de la actriz. Curry negó que Amber Heard tenga trastorno de estrés postraumático.

