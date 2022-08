Doblemente Embarazada 2, la peli que nos recuerda los distintos tipos de familia

Se encuentra en el Top 10 de las más vistas y aquí te contamos los detalles.

¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa verdaderamente una familia? Una familia va más allá del papá, la mamá y los hijos. Es más bien ese espacio reconfortante que nos permite desarrollarnos como personas, que nos hace mejores y que nos llena de amor. Así que, si no te sientes así, como dice el meme “salte de ahí, esa no es tu familia”.

Doblemente Embarazada 2, una familia fuera de lo convencional

Por ello, y porque sabemos que pasar un rato en familia para divertirse deber ser algo increíble, te traemos todos los detalles sobre la película Doblemente Embarazada 2, uno de los últimos estrenos en Prime Video. ¡Así que no dejes de leer! Aunque ya vayan preparando las palomitas.

¿De qué trata? Ya pasaron 10 años. Recordemos que Cristina falleció, y ahora Javier y Felipe se unieron para ser papás de tiempo completo para Sol (Valery Sais) y Luna (Paola Real). Solo que descubrieron que sus hijas quieren una mamá, cuando en la escuela tienen una pelea por el Día de las Madres.

Por eso invitan a sus respectivas novias, Antonia (Carmen Aub) y Camila (Michelle Renaud), a unas vacaciones en familia con el plan secreto de ponerlas a competir y descubrir cuál de ellas sería la mejor madre. Aunque las cosas no salen como lo planearon. Checa el tráiler de esta secuela:

Así que ya sabes, no importa cómo sea tu familia, seguro es igual de hermosa y singular como la de esta divertida comedia romántica, que a tres años de su lanzamiento, refrenda su éxito y diversión con una secuela. Tanto así que, Doblemente Embarazada 2 se encuentra como la número 1 en el Top 10 de Prime Video.

