Eduardo Franco, el actor mexicano-estadounidense de Stranger Things 4

Argyle, el stoner californiano y mejor amigo de Jonathan, llegó a la serie en la cuarta temporada.

En Stranger Things 4, además de nuevos personajes como Chrissy Cunningham (Grace Van Dien) y el metalero Eddie Munson (Joseph Quinn), conocimos a un nuevo personaje que llegó a ser una especie de comic relief y el nuevo mejor amigo de Jonathan (Charlie Heaton): hablamos de Argyle, un chico de Los Angeles que asiste a la preparatoria, maneja su propia camioneta, reparte pizzas y fuma marihuana. Constantemente. Él es interpretado por Eduardo Franco, un actor mexicano-estadounidense que llegó a la serie ochentera en 2022.

¿Dónde lo hemos visto antes? Si viste la genial ‘Booksmart’ de Olivia Wilde, entonces probablemente lo recuerdas como Theo, el estudiante que lleva más tiempo del que debería en la preparatoria y está perdidamente enamorado de su profesora. También es Andrew en ‘The Binge’, una parodia de ‘The Purge’ de 2020. Tiene 27 años, pero puede interpretar perfectamente a un adolescente californiano en medio de un aterrador conflicto paranormal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Eduardo Franco nació en Yuma, Arizona y es hijo de padres mexicanos. Desde niño, Franco viajaba de un lado a otro de la frontera para visitar a su familia y cortarse el cabello en el salón de su tía. Y aunque le encantaba ir a México, no soportaba el regreso a Estados Unidos. Esto dijo en entrevista con Remezcla: “Es una molestia. La cosa es que ir a México es increíble. La comida es fantástica y puedo estar con mis primos. Entrar es muy fácil. Pero, ¿regresar a Estados Unidos? Es un fastidio. US Customs, no sé cuál es su problema. A veces tienes que esperar en la fila durante una o dos horas”.

De acuerdo con Remezcla, fue por esa razón que el actor dejó de cortarse el cabello con regularidad. Solo lo hizo una vez, cuando necesitaba trabajar en un cine a los 16 años y quería ahorrar para comprarse un auto. Sin embargo, una vez que juntó el dinero, se lo dio a sus padres para ayudarlos a pagar sus deudas. Ellos no podían seguir apoyándolo económicamente, pero lo animaron para perseguir el sueño de ser actor. Fue así que Franco se mudó a Los Angeles y es ahora parte del elenco de una de las series más exitosas de la historia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es Argyle en Stranger Things?

Argyle es un personaje que llegó a Stranger Things en la cuarta temporada. Después de lo que pasó en Stranger Things 3 y la batalla en el centro comercial Starcourt de Hawkins, la familia de Joyce, Jonathan y Will Byers se muda a California junto con Eleven, para comenzar una nueva vida. En su nueva escuela, Jonathan conoce a Argyle, un adolescente que estudia en la preparatoria Lenora y trabaja en la pizzería Surfer Boy.

Jonathan y Argyle pasan mucho tiempo juntos: además de fumar y escuchar música, podemos verlos gran parte del tiempo discutiendo el futuro de la relación entre Jonathan y Nancy, que está debilitada por la larga distancia. ¿Qué ocurrirá en el Volumen 2 de Stranger Things 4 y en la quinta temporada? Pase lo que pase, queremos que Eduardo Franco siga siendo parte de eso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte