Eiza González actuará junto a Meryl Streep y Kit Harington en nueva serie de Apple Tv

La actriz compartirá créditos con grandes estrellas en la serie “The Extrapolations”.

Eiza González es una de las actrices mexicanas que más ha triunfado en Hollywood en los últimos años. Recientemente protagonizó la película Ambulance del reconocido director Michael Bay, en la que compartió créditos con Jake Gyllenhaal.

De nueva cuenta la mexicana actuará con reconocidas figuras de la industria, ya que se confirmó que formará parte de la nueva serie de Apple TV + The Extrapolations, la cual tiene un gran elenco que incluye nombres como Meryl Streep, Kit Harington, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Sienna Miller, Tahar Rahim, David Schwimmer y Tobey Maguire.

De acuerdo con la plataforma de streaming, su nueva producción contará con 8 capítulos que estarán conectados entre sí.

El argumento principal gira en torno a las consecuencias que se han generado debido a los cambios climáticos en el planeta, y cómo repercuten en la forma de vida, así como en los aspectos claves para el desarrollo como la fe, el amor, el trabajo y la familia.

Aún no se sabe cuál será el papel que interprete la mexicana, pero la información que se tiene hasta ahora, es que las grabaciones comenzaron en 2021 en la Ciudad de Nueva York, por lo que la serie ahora se encuentra en etapa de producción.

Se tiene contemplado que The Extrapolations llegue a la plataforma este año, aunque todavía no hay fecha oficial de estreno. La serie estará a cargo de la a productora Media Res (The Morning Show).

Cabe destacar que esta no es la única producción en la que participará Eiza, ya que próximamente la veremos interpretar a María Félix en la biopic que harán de la famosa actriz, así como en la serie de Netflix, Three-Body Problem.





























