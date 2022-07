Eiza González podría ser la nueva Elektra del Universo Cinematográfico de Marvel

Disney Plus estaría preparando una nueva temporada de ‘Daredevil’ con la mexicana como la ninja carmesí.

Eiza González ha intentado durante años formar parte del Universo Cinematográfico de DC Comics. Ahora, sin embargo, hay una posibilidad de que llegue al de Marvel. Una filtración asegura que la mexicana podría ser la nueva Elektra de ‘Daredevil’.

De acuerdo con un reporte de FandomWire, Marvel y Disney Plus se preparan para la resurrección del Hombre sin Miedo en la plataforma, con todo y Charlie Cox como protagonista (al parecer su cameo en ‘Spider-Man: No Way Home’ lo hizo muy popular entre los niños). El sitio dice que la actriz Elodie Yung no regresará al proyecto y que será reemplazada por Eiza González, además de que será durante un panel en la Comic Con de San Diego 2022 que se revele todo de forma oficial.

Otro rumor afirma que Eiza está compitiendo con Emily Blunt para quedarse con el papel de Sue Richards en la nueva película de ‘Los Cuatro Fantásticos’ que sería protagonizada por John Krasinski, el esposo de Emily (y es que así es la vida: un día estás protagonizando ‘Lola, érase una vez’ y al otro se rumora que podrías ser parte del MCU).

Durante mucho tiempo se rumoró que Eiza interpretaría el papel de Satana en el DCU, incluso se caracterizó como el personaje, pero nada pasó. Luego se dijo que sería Hawkgirl, pero todo fue una broma. Lo que no fue un chiste es que audicionó para quedarse con el traje de Gatúbela en ‘The Batman’. Se dice que Matt Reeves la tenía en la lista final de candidatas, pero al final le dió a Zoë Kravitz el personaje.

Aun así, Eiza sí ha estado presente en otros proyectos relacionados con las historietas: tuvo un pequeño papel como un cyborg asesino en ‘Alita: Angel de Batalla’ y fue coprotagonista de Vin Diesel en ‘Bloodshot’.





