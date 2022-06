El beso lésbico entre Mischa Barton y Olivia Wilde que marcó ‘The O.C.’, y a toda una generación

‘The O.C.’ fue la serie que marcó a aquella generación que vivió su adolescencia a principios de los años 2000.

Durante cuatro temporadas, ‘The O.C.’ se convirtió en una de las series favoritas de la audiencia adolescente de principios de los años 2000, gracias al drama pero también a las lecciones de vida que se pudieron ver en ésta, entre romances, situaciones familiares, problemas económicos e incluso pérdidas.

Aunque los encargados de protagonizar el romance adolescente principal fueron Mischa Barton como Marissa Cooper y Benjamin McKenzie como Ryan Atwood, para después dar lugar a Rachel Bilson como Summer Roberts y a Adam Brody como Seth Cohen, hubo una pareja que cambió el rumbo de la trama principal.

Se trata de aquella que existió entre Marissa Cooper y Alex Kelly, a quien dio vida Olivia Wilde durante 13 episodios de la segunda temporada de ‘The O.C.’, y que sería la que diera visualización a la comunidad LGBT+.

Para ese entonces, las relaciones lésbicas no eran desconocidas (pero sí cuestionadas) en la ficción, pues las parejas conformadas por mujeres hicieron sus primeras apariciones en los años 70, sin embargo, fue hasta casi 20 años después que en le televisión se pudo ver un beso entre ellas en ‘Ley de Los Ángeles’ en 1991.

Para luego, esperar un par de año más, precisamente a 1996 para ver un beso lésbico entre dos mujeres abiertamente lesbianas en la serie ‘Relativity’. Por lo cual, un beso entre mujeres en pleno año 2004, no era algo del otro mundo, al menos para los más “open mind”.

El primer beso lésbico en ‘The O.C.’

Marissa Cooper y Ryan Atwood fueron las pareja protagonista de ‘The O.C.’, y aunque el personaje de la actriz, siempre estuvo relacionado con hombres que formaron parte de la trama, en un momento, descubrió su atracción por otra mujer, Alex Kelly.

Alex Kelly era lo contrario a Marissa Cooper, y antes de que ambas se sumergieran en una relación, el personaje de Olivia Wilde tuvo que ver con el del querido Seth Cohen.

El romance entre ambas surgió de la nada y de la manera más espontánea pero fue uno de los más aceptados por la audiencia de esos tiempos, público adolescente que se sentía en parte identificado con algunos de los sentimientos que desarrollaban los personajes.

El primer beso fue en el episodio 12 de la segunda temporada, ‘The Lonely Hearts Club’, cuando Marissa Cooper después de una pelea con su madre, va con Alex y le confiesa lo que comienza a sentir por ella; Alex la invita a pasar una velada en la playa, en donde se dan su primer beso con la canción ‘Eve, The Apple Of My Eye’ de Bell X1 de fondo.

El beso entre Marissa Cooper y Alex Kelly en ‘The O.C.’

Sin embargo, fue el Día de San Valentín, cuando Marissa Cooper se dio su primer beso oficial después de la lluvia con Alex Kelly, sin miedo a declarar su amor, después de escenas en las que entrelazaron sus manos, demostraban su complicidad a través de miradas y se daban besos a escondidas.

Fue en el episodio 14 de la segunda temporada ‘The Rainy Day Women’ cuando después de que Marissa Cooper le confesara a su mamá que tenía una novia y que era Alex Kelly, llega a la casa de la susodicha para darle la noticia.

En un día lluvioso y significativo para la serie, Marissa Cooper llega con Alex Kelly, a quien besa, inmediatamente de que se abre la puerta, para después decirle que le dijo la verdad a su mamá: “Le dije a mi mamá sobre lo nuestro y no puedo creer que lo hice”.

Después de dicho beso, ambas deciden seguir con su relación sin ocultarla a nadie, planean un futuro juntas que aunque no avanza más allá, sin embargo, el tiempo que dura, está lleno de amor y algunos otros besos pero también celos que destruyen por completo la relación.

Los besos lésbicos en ‘The O.C.’, son solo algunos de los que se han visto en la pantalla, y al tema son recordados por la controversia que ha causado el beso lésbico en la película ‘Lightyear’, el cual incluso ha sido eliminado en algunos cines.

