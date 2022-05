“El deber de un hombre es callarse”: El consejo de Lupillo Rivera a Christian Nodal

Mientras un exnovio de Belinda ventila sus conversaciones privadas, otro exnovio le aconseja indirectamente que mejor se quede callado.

Justo cuando creíamos que todo el drama de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda se había terminado, y que cada uno estaba viviendo su vida y trabajando en sus proyectos, el cantante de “Botella tras botella” soltó una bomba: publicó mensajes privados que intercambió con Beli, como una prueba de que ella “le pedía dinero”. Su filtración no solamente reveló que ella necesitaba algunos miles de pesos para arreglarse los dientes, sino también dejó muy mal parado a Nodal (ya hablamos por qué eso fue muy poco caballeroso de su parte).

Lupillo Rivera, exnovio de Belinda, está enterado de la situación entre ella y Nodal (y, ¿cómo no estarlo? Si todo el mundo se enteró del escandaloso rompimiento). El compositor mandó un mensaje muy directo a Christian Nodal, en el que afirma que, cuando una relación termina, lo mejor es no hacer declaraciones públicas y desear lo mejor a sus exparejas:

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso hace un hombre de a deveras. Entonces dice uno: si las mujeres han hablando cosas malas y todo lo que han dicho de mí yo nada más la bendigo: ‘Dios me las bendiga, Dios me las cuide’ y Dios pone todo sobre la mesa solito”.

Lupillo Rivera y Belinda tuvieron una relación durante cinco meses, después de participar en ‘La Voz México’. El cantante se tatuó el rostro de Beli en el brazo, pero cuando terminaron (en lo que parecen ser buenos términos) él se lo cubrió con un brochazo. Christian Nodal también se hizo algunos tatuajes en honor de su exnovia, pero ya se los quitó todos.

“Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser”, dijo Rivera. “Yo sé cómo traté a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor”.

