El dulce mensaje de despedida de Anna Ferro para Fernando del Solar: “¿Y ahora cómo se vive sin ti?”

La esposa de Fer del Solar, con quien se casó en abril de 2022, ofreció una entrevista a “Venga la Alegría” y envió un emotivo mensaje de despedida al conductor.

Fernando del Solar, el conductor de televisión que falleció el 30 de junio a los 49 años había sido diagnosticado con cáncer de pulmón, pero al recuperarse tras una dura batalla de años, regresó a la pantalla con un hermoso mensaje de vida que marcó tanto a sus fans como a las personas cercanas a él, entre ellas, su esposa Anna Ferro, con quien se casó en abril de 2022.

Anna Ferro y Fer del Solar se conocieron en el 2016 y tras una relación de cinco años, finalmente unieron sus vidas ante el altar en una ceremonia muy íntima en Cancún, pero desafortunadamente el conductor perdió la vida dos meses después, dejando un gran vacío.

Tras el deceso del conductor, Anna Ferro ofreció sus primeras palabras en entrevista para Venga la Alegría y envió un emotivo mensaje para su esposo, Fernando del Solar, quien hizo famosa la frase: “Arriba los corazones”.

Cuándo le preguntaron qué representó Fer para ella, Ferro comentó:

“Es el amor de mi vida, jamás he conocido a un ser humano tan noble. Todos los días luchaba por seguir adelante y mejorar, nunca se cansó. Su lucha y su sonrisa, eso es con lo que me quedo... Él me enseñó a volver a amar, nos unimos y fuimos los más felices el poco tiempo que nos tocó”.

Sobre la partida del padre del conductor hace tres semanas, la esposa de Fernando mencionó que al conductor le costó mucho asimilar la noticia.

“Hace tres semanas se fue su papá y eso le costó mucho, pero ahora está con él”, dijo.

Mensaje de despedida de Anna Ferro para Fernando del Solar

Finalmente, antes terminar la llamada con el programa, Anna Ferro envió un último mensaje para el también actor:

“Arriba, mi amor, vuela, vuela, vuela”, dijo.

Por otro lado, la amante del yoga y meditación envió un dulce mensaje de despedida para Fernando del Solar a través de sus redes sociales.

“Te amo con todo mi ser. Al infinito y más allá. Simplemente gracias”, escribió en sus stories de Instagram.

“¿Y ahora cómo se vive sin ti...?”

“Lo hiciste, amore. Viviste cada día como si fuera el último”, escribió.





