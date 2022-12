Nos duele aceptarlo pero ya es un hecho que llegó el fin de una era: Ash Ketchum ya no estará en Pokémon, y aquí te contamos por qué.

Todo tiene un principio… y un término, y parece que una parte de nuestra infancia ya tocó el suyo. Se siente el fin de una era, puesto que se anunció que Ash Ketchum ya no estará en “Pokémon”. Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

Ash Ketchum ya no estará en Pokémon

No: no estás soñando, aunque parezca una pesadilla. Los productores del anime basado en los videojuegos de “Pokémon” dieron a conocer que nuestro querido Ash Ketchum, de pueblo paleta, ya no formará parte del siguiente capítulo de la historia.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la franquicia, se dio a conocer este viernes que la serie de “Pokémon” dará un giro nuevo, en el cual nuestro querido Ash ya no se encontrará.

Durante 17 años, Ash fue el protagonista de cada temporada de “Pokémon”, inspirada en 8 de los 9 juegos principales que han salido de la saga.

¡Llega una nueva serie Pokémon!



¡Sigue las aventuras de dos nuevos personajes y de los tres Pokémon iniciales de Paldea por el mundo Pokémon! Además, conmemora la trayectoria de Ash con episodios especiales para cerrar la serie Viajes Definitivos Pokémon.



¡A partir de 2023! pic.twitter.com/5tzDGVluiq — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) December 16, 2022

Junto a él, disfrutamos de viajes y aventuras diferentes por cada una de las regiones, hasta ahora mostradas, del mundo de los Pokémon, empezando desde su natal Pueblo Paleta, en Kanto, y llegando hasta Galar, lugar que conocimos en la octava edición de los videojuegos desarrollados por Game Freak: “Espada” y “Escudo”.

Sin embargo, esta noticia no cae realmente en sorpresa, ya que una de las últimas cosas que se mostraron en el anime fue el campeonato de Ash en la Liga Pokémon, lo que lo convirtió en el Maestro Pokémon más grande de aquel universo.

¿Qué ocurrirá con Ash Ketchum?

Lo único que se sabe al respecto a ciencia cierta es que se transmitirán en Japón 11 episodios especiales que contarán los mejores momentos tanto de Ash como de su compañero Pikachu.

Es probable que en alguno de esos 11 segmentos, que marcarán el cierre definitivo de la actual temporada de Pokémon, “Viajes”, se cuente qué pasará con el futuro del protagonista, aunque es algo que no se sabe a ciencia cierta todavía.

La transmisión de estos episodios empezará el 13 de enero del año entrante en el país del sol naciente, aunque todavía no se sabe cuándo llegarán a Estados Unidos y, mucho menos, a Latinoamérica, donde todavía no se han transmitido los capítulos respectivos del campeonato.

¿Cuál será el futuro de Pokémon?

En el mismo clip, ya hacia el final, se dio a conocer que las aventuras del anime de “Pokémon” están lejos de terminar, aunque esta vez tendrán a dos nuevos protagonistas.

De momento, los detalles sobre los nombres de los personajes y de la trama de la Nueva temporada no han sido revelados, aunque sí se sabe que serán un niño y una niña, y que la serie estará inspirada en el noveno capítulo de los videojuegos: “Escarlata” y “Púrpura”.

Estos juegos salieron a la venta, a nivel mundial, el pasado 18 de noviembre, por lo que es una gran sorpresa que en menos de un mes ya se haya hecho el anuncio de su adaptación a la serie animada.

O bueno, sorpresa a medias, porque en los episodios más recientes de “Pokémon Viajes” hicieron su primera aparición los 3 pokémones iniciales de la región de Paldea, que es donde se llevan a cabo los juegos recientes.

Nos referimos a Sprigatito, el inicial de hierba; Fuecoco, inicial de fuego; y Quaxley, inicia de agua, los cuales también aparecerán en la próxima serie según hizo constar el anuncio. Incluso se dejó ver que, probablemente, Sprigatito sea el compañero inicia de la niña protagonista, y Fuecoco el del niño.

¿Estás list@ para el futuro de “Pokémon”? ¿O habrías preferido que Ash hubiese seguido como protagonista de la serie? Compártenos tus comentarios y teorías sobre la serie a través de nuestros canales digitales.

