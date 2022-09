El hijo adolescente de Britney Spears revela por qué no habla con la cantante

Jayden James Federline de 15 años habló en una entrevista sobre la relación que lleva con su famosa madre.

El hijo de 15 años de Britney Spears, Jayden James Federline, habló por primera vez sobre su relación con su madre, quien recientemente se casó con Sam Asghari en California en una íntima ceremonia a la que asistieron celebridades como Paris Hilton, Drew Barrymore y Madonna.

Fue en una entrevista por ITV en el Reino Unido con la realizadora de documentales Daphne Barak, que el hijo adolescente de Spears reveló por qué no habla con su famosa madre. Y es que después de que los dos hijos de la cantante decidieran no asistir a su reciente boda, su padre Kevin Federline dijo de manera pública que los niños supuestamente no quieren verla y por su parte la artista mencionó que los rumores son muy hirientes.

En la entrevista, Jayden Federline dijo que “no odia” a su madre y espera reparar su relación con “mucho tiempo y esfuerzo”.

“Creo al 100% que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, dijo Jayden, según Daily Mail.

Durante la entrevista, el joven también explicó por qué él y su hermano Sean Preston, de 16 años, no asistieron a la boda de su madre con Sam Asghari .

“En ese momento simplemente no era un buen momento para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo fuéramos Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación hubiera terminado en buenos términos”, afirmó.

Por otro lado, Jayden también habló sobre su relación con su hermano.

“Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos sanos mentalmente”, dijo.

