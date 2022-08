El Hombre Paloma: El verdadero destino de Vincent en ‘Oye, Arnold’

Aunque el creador de Arnold lo ha desmentido varias veces, hay quienes siguen creyendo que el Hombre Paloma murió. Lo que sí es cierto es que el extraño personaje nos dejó uno de los episodios más tristes de la serie.

En 1996, ‘Oye, Arnold’, la serie de Craig Bartlett tuvo uno de los episodios más memorables en la historia de las caricaturas, con un personaje que apareció solamente una vez pero nos marcó para siempre: el Hombre Paloma. En ese capítulo, Arnold conoce a un hombre que vive en lo alto de un edificio en compañía de las palomas, sus únicas compañeras y amigas.

En la primera temporada de la serie animada, Arnold tiene una paloma mensajera llamada Chester. Chester está enferma y la única persona que puede ayudarle es el misterioso Hombre Paloma. Aunque el hombre es temido por las niñas y niños del vecindario y nadie está seguro de su existencia, Arnold va en su búsqueda... y lo encuentra. Si estás leyendo esto y aún no ves el episodio, te recomiendo hacerlo antes de seguir.

El Hombre Paloma, cuyo nombre real es Vincent, cura a Chester. Ahí surge una nueva amistad entre ambos. Comen pizza juntos y Arnold descubre que es una buena persona: a pesar de que las leyendas lo hacen sonar como un siniestro hombre ave, Vincent es bueno con las palomas e incluso asistió a la misma escuela que Arnold, con la misma profesora, varios años antes. Desde que era niño estaba interesado en las aves y, por esa razón, era incomprendido y no tenía amigos humanos.

Si viste este episodio en la infancia, o quizá después, entonces probablemente recuerdas el triste final de la historia del Hombre Paloma. Si no, aquí te lo recuerdo para que lloremos en conjunto. Algunos compañeros de Arnold, que ahora saben de la existencia de Vincent, aprovechan que él está fuera: Harold, Joey y Stinky suben a su azotea y destruyen accidentalmente su casa y la de las palomas, que huyen despavoridas.

Cuando Arnold y Vincent regresan descubren lo que pasó. Arnold está sorprendido, pero el Hombre Paloma parece acostumbrado a ser molestado y recibir el desdén de la gente. Entonces decide marcharse, no sin antes darle un importante mensaje a su único amigo humano:

“Por supuesto que regresarán”, dice Vincent, refiriéndose a las palomas que huyeron. “Son palomas, confío en ellas, las entiendo. Es a la gente a la que no entiendo. Sabes, Arnold, es hora de que me vaya de aquí. Algunas personas deben vivir con sus semejantes y otras, como yo, somos diferentes”. Cuando Arnold intenta disculparse, pues se siente responsable de que otros niños destruyeran su nido, él continúa: “No estés triste. Me enseñaste que algunas personas son confiables y nunca olvidaré eso”.

El Hombre Paloma le dice a Arnold que se marcha a un lugar en donde pueda vivir en paz con sus amigas. “Solo espero que haya otro Arnold a donde yo vaya”, finaliza. En un poético final para el episodio, al mismo tiempo que el Sol sale detrás de una oscura nube, las palomas regresan en parvada y jalan varios cordones de la ropa de Vincent para llevárselo volando hacia el atardecer.

¿Qué pasó con el Hombre Paloma?

El episodio, al ser uno de los más importantes de ‘Oye, Arnold’, ha sido discutido hasta el cansancio en un sinnúmero de foros de Internet. De uno de esos salió la teoría de que el final del episodio, cuando el Hombre Paloma se aleja volando, es una metáfora del suicidio. Hay quienes dicen que también podría ser un recuerdo fabricado por Arnold para evitar la memoria del hecho traumático que presenció. Sin embargo, esto es falso.

El Hombre Paloma no murió. Lo sabemos porque el mismo Craig Bartlett lo ha desmentido varias veces. En una entrevista durante la Comic-Con de San Diego en 2017, el creador de Arnold dijo que Vincent volvería en ‘Hey Arnold! The Jungle Movie’, que se estrenó ese mismo año. “Hubo una especie de rumor estúpido en Internet de que el episodio del Hombre Paloma era sobre el suicidio”, dijo Bartlett. “Lo cual realmente me molesta, porque hay muchas cosas sobre eso que son incorrectas. Lo hicieron sonar como si hubiéramos escrito una historia de suicidio y después la televisora no nos permitió hacerlo y después hubiéramos tenido que escribir un final que estuviera bien. No, la televisora no me obligó a hacer nada, queríamos contar una historia y la contamos”.

El creador de la serie aclaró que, al final del episodio, lo que realmente ocurre es que Vincent vuela con sus palomas a París. Luego vuelve a aparecer en el mundo de Arnold en ‘Hey Arnold! The Jungle Movie’. En esa película aparece una serie de entrevistas con personas a las que Arnold ha ayudado, como el Chico del Pórtico, Dino Spumoni y el Hombre Paloma, quien da su testimonio frente a la catedral de Notre Dame: “Arnold me ayudó a escapar de la jaula que era el hábitat de mi propia azotea. Ahora soy tan libre como un ave. Merci, Arnold”.

