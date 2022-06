El mensaje de Ewan McGregor a los fans racistas de Star Wars

Tras su debut en Obi-Wan Kenobi, la actriz Moses Ingram ha recibido decenas de ataques y bullying racista en Internet. Esto es lo que el actor que interpreta a Obi-Wan tiene que decir al respecto.

La serie de Obi-Wan Kenobi llegó por fin a Disney Plus y, lamentablemente, ya no es ninguna sorpresa que las partes más tóxicas del fandom de Star Wars salieron de nuevo a la superficie. Esta vez no solo fue porque la princesa Leia tiene mayor protagonismo que su hermano Luke (al menos en lo que hemos visto en los tres episodios que se han estrenado hasta el momento), sino también porque no les gustó que la inquisidora imperial Reva Sevander sea interpretada por la actriz afrodescendiente Moses Ingram.

En una historia de Instagram, la actriz compartió algunos de los comentarios racistas que ha recibido por su papel en Obi-Wan Kenobi. Ella dice que tiene “cientos de mensajes de odio” en su bandeja de entrada sin leer. “No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio”, dijo en otra historia. “Lo que más me molesta es lo que siento dentro de mí (algo que nadie me ha dicho), que tengo que callarme y aguantar. Que tengo que soportarlo. No estoy hecha para eso”.

El mismo Ewan McGregor, quien retoma su personaje de Obi-Wan en la serie, envió un mensaje en el que pide un alto al acoso que ha recibido Ingram.

“Este fin de semana, los fans de Star Wars hicieron de Obi-Wan Kenobi la premier más vista de un contenido original de Disney Plus de todos los tiempos”, dice el actor en un video. “Y por eso tengo que darles las gracias, pues muestra lo que esta familia puede hacer cuando caminamos juntos. Sin embargo, parece que algunos de los miembros de esta influyente base de fans han decidido atacar a Moses Ingram en Internet y le han enviado los más horrendos y racistas mensajes privados. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompió el corazón. Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante, y es absolutamente genial en esta serie”.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

“Ha aportado tanto a esta serie y a la franquicia”, continúa McGregor. “Y me enferma escuchar que esto ha estado sucediendo. Solo quiero decir, como el actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que apoyamos a Moses, amamos a Moses, y si le envías mensajes de bullying para mí no eres ningún fan de Star Wars. No hay lugar para el racismo en este mundo y estamos con ella”.

