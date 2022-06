El mundo quiere shippear a Shakira con Henry Cavill, pero él ya tiene novia

El actor tiene una relación con la vicepresidenta de Legendary y, al parecer, son felices.

Todo empezó con la separación entre Shakira y Piqué: una power couple del mundo de las celebridades, conformada por la cantante colombiana más famosa de todos los tiempos y uno de los futbolistas más reconocidos, pues, en el mundo del futbol. Se dice que él le fue infiel y ya viven cada uno por su lado (entre otras pruebas que los fans han encontrado). Después, Henry Cavill creyó ver a Shakira en una alfombra roja y reaccionó de una manera que ha llevado a pensar que es posible que, en el futuro, haya algo entre el actor que da vida a ‘Superman’ y la cantante de “Pies descalzos”.

Pero, un momento: Henry Cavill tiene novia. Y, al parecer, tienen una relación en la que ambos están muy enamorados. ¿Quién es ella y en qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ya te contamos la historia de amor entre el actor y Natalie Viscuso: todo indica que su relación empezó entre proyectos como ‘El hombre de acero’ y ‘Enola Holmes’, entre 2018 y 2019. Ambos hicieron público su discreto amor más tarde, en abril de 2021, y, a juzgar por las publicaciones y las historias en Instagram, siguen felizmente juntos.

¿Quién es Natalie Viscuso?

Quizá fuera de la industria cinematográfica su nombre no es tan conocido, pero Natalie Viscuso es bastante famosa: a sus 32 años, es vicepresidenta de la productora de cine Legendary Entertainment, responsable de éxitos de taquilla como ‘Dune’ y ‘Godzilla vs Kong’. En 2011, Viscuso se graduó de la Escuela de Arte Cinematográfico en la Universidad de Carolina del Sur y más tarde trabajó, durante una temporada, en The Weinstein Company.

La vicepresidenta de Legendary no es tan activa en redes sociales. Sin embargo, la hemos visto un par de veces de la mano de Henry Cavill, recargada en su musculoso brazo y haciendo largas caminatas por el bosque, como en la siguiente fotografía en la que la mayoría de los comentarios, desafortunadamente, son de los fans recordándole a Cavill que Shakira está soltera:

¿Y Shakira?

El shippeo entre la colombiana y Henry Cavill continuó no solo a partir de la reacción de Henry Cavill en la alfombra roja, sino porque ella le dio follow al actor en Instagram (cosa que podría no significar nada, no es como que todos estén enamorados de la gente a la que siguen, ¿o sí?). Y aunque él no le dio followback, el que comenzó a seguirla fue Chris Evans; puede que no sea con Henry Cavill, pero es muy probable que su próxima relación sea con un superhéroe (porque no se merece menos).

