El polémico beso de ‘Dawson’s Creek’ que cambió lo permitido en la televisión

‘Dawsons Creek’ terminó hace casi 20 años y sigue siendo tema de conversación.

Sorprendentemente pasaron 19 años desde el último episodio de la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’, protagonizada por James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson que marcó a una generación completa de 1998 a 2003.

El proceso de la madurez, entre líos amorosos, las expectativas sobre el futuro y los estereotipos impuestos por la sociedad fueron tan solo algunos de los temas por los que ‘Dawson’s Creek’ se volvió una de las series más reveladoras que cambió el rumbo de la televisión estadounidense que traspasó mundialmente.

Al tanto, vale la pena recordar una de las escenas de ‘Dawson’s Creek’ que hizo historia, la cual se suscitó durante la tercera temporada justamente en el capítulo 58 de la serie: Aquella del beso gay entre hombres durante el prime time de la televisión de Estados Unidos.

El beso de ‘Dawson’s Creek’ que cambió la televisión estadounidense

Fue el 24 de marzo de 2000 cuando “True Love” el episodio 58 de ‘Dawson’s Creek’ cambio el futuro de la televisión. La escena del beso entre el mejor amigo de Jen (Michelle William), Jack McPhee (Kerr Smith) y Ethan (Adam Kaufman) luego de contarle a su papá sobre sus preferencias sexuales.

Aunque en la actualidad un beso gay en la televisión ya no es visto como un tabú, a principios del siglo XXI fue de gran impacto, por lo tanto el que se suscitó en ‘Dawson’s Creek’ fue un parteaguas en la historia de la televisión.

De hecho, en una entrevista que el actor Kerr Smith tuvo con la publicación Too Fab, confesó: “Fuimos los primeros en hacer eso de poner un beso apasionado entre dos hombres, fue una loca experiencia, intensa, me alegro de que lo hayamos hecho y de que seamos ahora parte de la historia”. Y aunque con anterioridad se había visto en la serie el beso de Will y Jack, éste no tuvo un aire romántico.

Otro punto importante sobre el beso fue que el capítulo “True Love” fue escrito por el guionista Greg Berlani, quien al ser parte de la comunidad queer se ha distinguido por escribir historias con representación, junto con Jeffrey Stepakoff, lo cual fue muy significativo para el escritor de la historia, Kevin Williamson.

Pues en una entrevista, Williamson señaló: “Mi familia se sintió algo incómoda viendo el beso de Jack porque yo había salido del clóset poco antes. Mi mamá se vía reflejada en algunas historias de la serie, si bien yo traté de ser cuidadoso con eso, pero siempre me pregunté qué pensarían de esa trama. Cuando escribimos todo el proceso de Jack antes de contar que era gay, me preocupaba qué iban a pensar mis padres”.

Ese fue el gran impacto de ‘Dawson’s Creek’ en la televisión estadounidense, lo cual sigue permeando en pleno 2022, a casi 20 años de su final.

