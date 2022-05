El polémico incidente entre Kate Moss y Johnny Depp que terminó con un arresto y un cuarto de hotel destruido

La pareja tuvo una relación destructiva en la década de los noventa.

Durante los 90, una de las relaciones que más generaron expectativa fue la de Johnny Depp y Kate Moss. Según personas allegadas a los famosos, la pareja se conoció en el Café Tabac, lugar en donde el actor que en ese entonces tenía 30 años, se sintió flechado por la supermodelo de 19 años.

Los famosos se volvieron inseparables y les gustaba ser fotografiados por la prensa que los seguía a todos lados, debido a que ambos reflejaban el estilo “grunge” de la década y se mostraban su amor en cada evento al que asistían.

El noviazgo duró cuatro años, pero uno de los momentos que lo marcó fue la discusión que protagonizaron en un hotel, la cual terminó con una habitación destruida y el arresto de Johnny.

El 13 de septiembre de 1994, Kate y Johnny se encerraron en la suite presidencial del hotel The Mark, en Manhattan, Nueva York. A altas horas de la noche, Roger Daltrey, el cantante de The Who, llamó a la recepción para quejarse por el ruido que hacían Johnny y Kate.

“En una escala del 1 al 10, a Johnny Depp y a Kate Moss le doy un uno a su habilidad para destrozar habitaciones. Tardaron un montón en hacerlo. The Who habrían hecho lo mismo en tan solo sesenta segundos”, declaró Daltrey a la prensa acerca del incidente.

Al día siguiente de la pelea, la foto de Depp esposado y escoltado por la policía dio la vuelta al mundo. En el informe policial se registró una cantidad de 10 mil dólares por reparación de los daños y lejos de que el actor fuera señalado por su actitud, se colocó como “el chico rebelde de Hollywood” e incluso las personas decían que se veía guapo esposado.

Después de este suceso, la pareja aún estuvo tres años junta, hasta que rompieron en 1997.





