El profundo significado del tatuaje de Emilia Clarke en honor a GoT

La actriz que dio vida a “La Madre de los Dragones” vinculó a la perfección el amor por su familia y a la exitosa serie a través de su tatuaje.

La carrera de varios actores de Hollywood está marcada en su mayoría por un personaje que impulsó su carrera como el caso de Emilia Clarke, quien dio vida a Daenerys Targaryen, conocida también como La Madre de los Dragones en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones.

Dicho personaje, fue bastante querido no sólo por sus fans, si no también por la propia Clarke, quien sin dudarlo dos veces decidió marcar en su piel a través de un tatuaje un elemento muy importante de GoT con la finalidad de rendirle un tierno homenaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Emilia Clarke y su tatuaje de dragones

La actriz se tomó tan enserio su papel de Daenerys Targaryen que decidió tatuarse nada más ni nada menos que a tres dragones en su muñeca derecha con la finalidad de verlos todos los días. Dicho tatuaje representa específicamente a Viserion, Rhaegal y Drogon, las criaturas con las que la Khaleesi conquistó a los Siete Reinos de la serie basada en la saga de Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.

Un profundo significado más allá de la serie

Además de hacer honor a Game of Thrones, Emilia Clarke confesó que el diseño de los tres dragones volando le recuerdan también a Peter Clarke, su padre fallecido, a su madre Jennifer y su hermano Bennett, con quien mantiene un vínculo muy fuerte en familia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“También me recuerda a mi hermano, mi madre y mi padre. Es muy importante para mí porque perdí a mi padre. Ha sido muy duro y significa que quiero a mi familia conmigo todo el tiempo”, dijo.

La actriz mencionó en algunas entrevistas que su padre llevaba años luchando contra el cáncer y por eso al hacerse el tatuaje de los tres dragones también pensó tanto en él como en los otros miembros de su familia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su tatuaje en honor a ‘Yo antes de ti’

Además del tatuaje de dragones, Clarke cuenta con otro de abejorro que hizo para recordar su querido personaje en la exitosa película ‘Yo antes de ti’ o ‘Me Before You’.

En la cinta, la joven Louisa “Lou” Clark que se convierte en la cuidadora de William Traynor (Sam Claflin), le dice a éste que uno de sus recuerdos más bonitos de la infancia es par de calcetas con líneas de colores negro y amarillo, justo como de abejorro, por lo que él en su cumpleaños la sorprende con unas haciéndole saber que la escuchó interesado, a diferencia de su novio superficial.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte