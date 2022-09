El romance poco conocido entre Britney Spears y el Príncipe William

En la década del 2000, Britney Spears y el Príncipe William tenían una especie de coqueteo por mails, pero su fugaz romance nunca llegó a más.

Solo los fans de corazón de Britney Spears conocen aquel episodio en la historia cuando la llamada Princesa del Pop probablemente estuvo a nada de convertirse en miembro de la Familia Real británica tras mantener un fugaz romance con el Príncipe William.

Fue hace 20 años, en la década del 2000, que Britney Spears mientras alcanzaba el éxito en su carrera mantuvo contacto cibernético con el hijo mayor del recién nombrado rey Carlos III. Se dice que aunque sí intercambiaron varios mails en donde era evidente el coqueteo, las apretadas agendas de ambos y las circunstancias hicieron que nunca se conocieran en persona.

Lo que ahora llama la atención es que si la comunicación hubiera continuado, probablemente la cantante, quien tenía 20 años, se habría convertido en una verdadera princesa de la realeza, pues en aquella época el Duque de Cambridge, quien también tenía 20 años en ese entonces, estaba abierto en conocer personas y de hecho justo en el 2001 fue cuando conoció a su ahora esposa Kate Middleton, con quien se casó el 29 de abril de 2011.

Britney Spears confirmó su historia con el Príncipe William

Durante una entrevista con el presentador Frank Skinner en el 2002, Spears reveló que se escribía con el príncipe William e incluso habían acordado una cita para cenar en Londres mientras ella estaba de gira por el Reino Unido, sin embargo, no se concretó porque de hecho él no llegó y la dejó plantada.

“Intercambiamos correos electrónicos durante un tiempo y se suponía que iba a venir a verme a algún sitio, pero no funcionó”, dijo.

Aunque Spears supuestamente nunca supo la razón por la que el príncipe cambió de opinión para encontrarse con ella, el diario The Sun reveló que el hijo de Lady D ese día tuvo un compromiso para ir de cacería.

En septiembre del 2021, Christopher Andersen, biógrafo de la realeza, reveló en su libro Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan más detalles de aquel fugaz romance.

“Intentaron estar juntos cuando eran jóvenes... Es posible que tuvieran conversaciones telefónicas, pero no recuerdo que hayan estado juntos durante ese periodo”, aseguró.

