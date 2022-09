‘Rings of Power’: Diferencias de Galadriel en la serie y las películas

La protagonista de Rings of the power habló acerca de su personaje en la nueva serie sobre el Señor de los anillos.

Rings of the power, la esperada serie basada en la historia de El Señor de los anillos, estrenó sus dos primeros episodios titulados Shadows of the Past y Adrift, los cuales después de ser subidos a Amazon se volvieron tendencia.

La historia se desarrolla en el mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, miles de años antes de los eventos de El señor de los anillos y El Hobbit.

Los fans están emocionados con el estreno de esta producción, por lo que los personajes que la protagonizan han llamado la atención ya que comenzaron las comparaciones con la trilogía original.

Ahora, la actriz Morfydd Clark, quien interpreta a la icónica Galadriel, explicó porqué su personaje es distinto al que los fans de la saga esperaban para esta serie.

En las películas de Peter Jackson fue Cate Blachett quien interpretó a esta elfa, pero en esta ocasión Clark es la seleccionada para dar vida a este personaje que posee uno de los anillos del poder.

“Galadriel tiene miles de años, pero no tantos como llegará a tener. Ella no es tan sabia y está viviendo un tiempo de paz, pero sabe que eso es frágil. Todavía no ha vivido en un mundo donde existan los anillos” dijo Clark al sitio Inverse.

Una de las diferencias claras, es que en la serie el personaje es mucho más joven y le espera un largo camino antes de convertirse en la poseedora de uno de los tres anillos élficos.

“Tuve que encontrar ese equilibrio entre alguien que tiene un elemento de lo eterno, pero que aún no lo ha visto todo”, dijo.

Además en esta nueva producción, Galadriel tiene sed de venganza para ayudar a derrocar a Sauron, pero en las películas, el personaje se mostró más renuente, además de que rechazó el poder.

“Ella siente que la gente no valora la paz. Hay un elemento de: ‘Todo está hecho, todo está bien, podemos relajarnos’. Está viendo que la gente baja la guardia de una manera que ella sabe que es peligrosa”, concluyó en dicha entrevista.

