Ramsay Hunt, el síndrome que padece Justin Bieber

El virus que causa la varicela puede provocar este síndrome, incluso años después.

Este viernes, Justin Bieber envió un mensaje a sus fans en el que dio a conocer que, lamentablemente, deberá cancelar el resto de sus conciertos. ¿La razón? Una parálisis facial causada por un virus, que le ha provocado la imposibilidad de mover la mitad del rostro. Se trata del síndrome de Ramsay Hunt, que, como explica el cantante en su video, ataca los nervios en el oído y se extiende a los nervios faciales.

“Es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara y mi fosa nasal no se mueve”, dijo Bieber. ¿En qué consiste el síndrome de Ramsay Hunt y qué lo causa? A continuación te explicamos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El síndrome de Ramsay Hunt y sus causas

El síndrome de Ramsay Hunt, también conocido como RHS, es un desorden neurológico provocado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster. Este nunca desaparece realmente del cuerpo, por lo que cualquier persona que haya tenido varicela en algún punto de su vida puede desarrollarlo, incluso años después. Como en el caso de Justin Bieber, el virus puede “reactivarse” desde uno de los oídos y extenderse hacia ese lado del rostro.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Ramsay Hunt?

De acuerdo con la National Organization of Rare Disorders (NORD), algunos síntomas iniciales del síndrome de Ramsay Hunt son el tinnitus o el zumbido de oídos, que puede llegar a provocar pérdida de la audición, así como erupciones o urticaria dentro fuera de la oreja, o cerca de la boca. Las erupciones pueden incluir ampollas dolorosas y afectar, además, la boca, el paladar y la parte alta de la garganta. Estos síntomas no suelen presentarse juntos, y puede que pasen semanas antes de que ambos se manifiesten.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los músculos de la cara afectados por la parálisis pueden sentirse débiles o rígidos, lo que causa la imposibilidad de hacer cosas como sonreír, fruncir el ceño o cerrar el ojo en el lado afectado. También dificulta el habla.

¿Cuál es el tratamiento?

De acuerdo con NORD, el tratamiento para el síndrome de Ramsay Hunt incluye el uso de medicamentos antivirales, así como corticoesteroides y analgésicos. Incluso si reciben terapia, cierto grado de parálisis facial y pérdida auditiva puede llegar a ser permanente. De la misma forma, quienes padecen Ramsay Hunt deben usar gotas para los ojos y ungüentos lubricantes, pues la imposibilidad de cerrar un ojo puede provocar daños a la cornea.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué se llama Ramsay-Hunt?

El síndrome lleva su nombre por James Ramsay Hunt, un médico que describió la enfermedad y sus síntomas por primera vez en 1907. También es conocido como “herpes zoster oticus” por su afectación al oído, sin embargo, ese término suele ser utilizado solamente en referencia a la erupción en esa zona, mientras que el término Ramsay Hunt se refiere a la combinación de la urticaria con la parálisis facial.

Podría interesarte