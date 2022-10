El triste final de Malcolm el de en medio que pocos recuerdan

“Life is Unfair” dice la canción, y así es como terminó la serie después de siete temporadas.

Malcolm el de en medio fue una de las series más exitosas de los dosmiles, tanto que Bryan Cranston ya confirmó que trabajan en una secuela. Durante años seguimos las vidas de Malcolm, quien rompía la cuarta pared para hacer comentarios sobre su propia existencia, y la familia que creció conforme avanzaba la historia.

Eso nos lleva a recordar el final de la serie. ¿Alguien se acuerda cómo terminó? Después de siete temporadas llegó a su fin en 2006 en un episodio titulado ‘Graduation’, en el que concluyen las historias de los personajes.

¿De qué se trata el último episodio de Malcolm?

Es el día en que Malcolm y Stevie se gradúan y hay una serie de eventos que resume el triste destino de todos. A Malcolm, por una parte, le ofrecen un trabajo que le pagaría mucho dinero (con un sueldo de más de cinco ceros) y él, que ha pasado toda la vida en la pobreza, está a punto de aceptarlo. Sin embargo, su madre Lois lo para en seco y toma la decisión por él.

Esto, por supuesto, enfada a Malcom, que está harto de que su vida sea un fracaso. Reese, por otro lado, consigue un trabajo de conserje (o asistente del conserje, mejor dicho) en la misma escuela donde estudió. Él ama todo al respecto: recoger la basura, limpiar y desinfectar los pisos y, sobre todo, ser más que un simple estudiante. Lo malo es que el contrato es temporal. Y para asegurarse la continuidad de su trabajo como conserje, idea un plan: recoger los desechos más tóxicos y apestosos imaginables, para ocasionar un desastre que sea imposible de limpiar en menos de tres meses.

La cosa es que, como dice la canción de They Might Be Giants al inicio de la serie, la vida es injusta. Los desechos no estallan en la escuela sino en el interior de la camioneta en la que viaja toda la familia, con Francis, Piama y la abuela incluida. Es ahí cuando Malcolm estalla contra su madre por haberle arruinado la oportunidad de su vida.

Lois, firme como siempre y cubierta de lodo, le explica a Malcolm que su destino no es el de trabajar en una compañía que lo hará rico inmediatamente, sino estudiar en Harvard para llegar a ser presidente de Estados Unidos. De esa manera será el único presidente que se preocupe por personas como ellos, uno que haya crecido en la pobreza y que finalmente sea capaz de ayudar a los que son como él.

En su discurso de graduación, Malcolm recupera una cita de Paul McCartney que le recomendó su mamá. Una señal de que siempre sí seguirá el camino que le indicó ella, y la llevará siempre en el corazón.

¿Cómo termina Malcolm el de en medio?

Reese consigue finalmente el trabajo de conserje que tanto deseaba, se va a vivir con Craig como su roomie y parecen felices (incluso vemos cómo le regala un cojín de velocidades, algo que Craig deseaba con locura). Francis y Piama tienen su propia casa, con él trabajando de nueve a cinco en una oficina.

Para Hal y Lois, sin embago, las cosas no marchan tan bien (o al menos no, a juzgar por su reacción): Lois está embarazada de nuevo y tendrán un sexto hijo, justo cuando estaban a punto de disfrutar de la paz y tranquilidad de tener a solamente dos niños en la casa. Y Malcolm, finalmente, trabaja como conserje igual que su hermano... pero en Harvard, para pagar su propia educación.





