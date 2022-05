Ellen Barkin: La exnovia de Johnny Depp que testificará a favor de Amber Heard

Ellen Barkin es una de las exparejas de Depp que aseguran que el actor tiene un problema con su manejo de la ira.

El juicio en el que Johnny Depp demanda a Amber Heard por 50 millones de dólares, en el que argumenta difamación a raíz de un artículo que ella publicó en 2018 y en el que habla de sí misma como víctima de violencia doméstica, continúa con nuevas declaraciones y nuevos testigos. La semana pasada escuchamos a la exesposa de Depp declarar sobre episodios en los que él la agredió físicamente e hizo escenas de celos que involucraban a James Franco. Muy pronto, cuando el juicio continúe, habrá una nueva testigo que declarará a favor de Amber Heard: la exnovia de Johnny Depp, Ellen Barkin.

El testimonio de Barkin podría ser determinante en la resolución del caso de Johnny Depp contra Amber Heard. La actriz tuvo una relación con el actor en el pasado. Igual que otras exparejas de Depp como Jennifer Grey, quien dijo que era “celoso y paranoico”, ha señalado que él tiene un problema con el manejo de la ira. En 2020 declaró en su contra y se espera que en esta ocasión lo haga de nuevo, a favor de Amber Heard, cuando se retome el juicio el próximo lunes 16 de mayo.

¿Quién es Ellen Barkin?

La actriz Ellen Barkin, de 68 años, compartió créditos con Johnny Depp en la adaptación de la novela de Hunter S. Thompson dirigida por Terry Gilliam, ‘Fear and Loathing in Las Vegas’. A finales de los años 90, tras su trabajo en esa película, Johnny Depp y Ellen Barkin tuvieron una relación sentimental que duró cerca de dos meses. La principal razón por la que su noviazgo fue tan breve, de acuerdo con declaraciones de Barkin, tiene que ver con el abuso verbal que el actor ejerció contra ella en esa época.

En 2020, Barkin testificó en contra del actor durante el juicio por difamación ese año. Ahí declaró que Depp la violentó verbalmente y además lanzó una botella de vino en una habitación de hotel cuando eran pareja, durante una discusión. El actor, por su parte, negó las acusaciones y dijo que la actriz le tenía resentimiento porque, en su momento, él no quiso una relación con ella. “Yo sentía hacia ella lo que ella sentía hacia mí y supongo que, desde entonces, eso le molestó mucho”, dijo Depp. “Desde entonces no he hablado con la señorita Barkin”.

