Elliot Page: ¿Cómo fue abordada su transición de género en ‘The Umbrella Academy 3′?

La transición de Vanya a Viktor se aborda de una manera especial.

Elliot Page ya no es Vanya sino Viktor en ‘The Umbrella Academy’. Gracias a la constante insistencia de la visibilización y el reconocimiento de la existencia de la comunidad LGBTTIQ+, se han creado más espacios dentro de pantalla para hacer presente a toda la comunidad dentro de la cotidianidad, así como lo es en la vida real, esto lo han hecho series como ‘POSE’, ‘Sex Education’, etc.

Dentro del mundo del cine, hemos presenciado diversas interpretaciones del cómo las personas transgénero pasan por ese proceso, sin embargo, no todas estas interpretaciones han sido totalmente acertadas.

La serie de ‘The Umbrella Academy’ no ha sido la excepción, pues a pesar de ser una serie de super héroes, el personaje de Vanya (Elliot Page), que conocimos desde la primera temporada, se ha construido en estas tres entregas poco a poco; en la segunda temporada, este personaje se vio involucrada en una relación con otra mujer, lo cual da pie a que dentro de la tercera temporada, Vanya, tomara la decisión de ser Viktor.

Al tanto, en la tercera temporada cuando Vanya decide anunciar la noticia a sus hermanos, se genera uno de los diálogos más especiales dentro de la serie:

· Luther: “Con toda la cuestión de Viktor, digo que es algo importante, ¿no?”.

· Diego: “Sí, supongo que para él lo es”.

· Luther: “Bueno, deberíamos decirle algo, ya sabes, hacerlo de manera formal. Darle la bienvenida como hermano, ¿no crees?”.

· Diego: “¡Dios, no! Solo sigue la corriente, no digas nada y no te pongas raro”.

· Luther: “Ok… Pero no decir nada se siente raro, digo, ¿No deberíamos celebrar la ocasión, ¿quizá…?”.

· Víctor: “¡Hey! ¿Qué cuentan?”.

· Diego: “Luther quiere hacerte una fiesta para que te sientas apreciado, ¿te sientes así?”.

· Víctor: “Sí, claro”.

· Diego: “Bien, es así… ¿Podemos volver a salvar el mundo?”.

La transición de Elliot Page de Vanya a Viktor en ‘The Umbrella Academy’

La audiencia se ha dividido en dos opiniones, ya que para algunos fue un cambio “repentino” la transición de género del personaje y a la vez, del actor Elliot Page, sin embargo, para las personas de la comunidad LGBTTIQ, en realidad ha sido una de las mejores interpretaciones de lo que una transición debería de ser.

Lo anterior, principalmente porque la situación se maneja de manera en que el foco no es precisamente en torno a cómo lo vive el personaje que lleva la transición, sino la reacción que, sino todos, la mayoría de personas transgénero quisieran que tuvieran sus seres queridos.

La serie aborda directamente cómo es que, en este caso, la familia debería reaccionar ante una situación similar si en algún momento un miembro les expresara alguna inquietud respecto a su sexualidad y cómo no deberían juzgarlos.

Sin reaccionar de manera negativa o pensar que es una tragedia, y en su lugar, tener en mente que es la misma persona con la que han compartido su vida, que al igual que todas, necesita comprensión, paciencia, además de todo el amor y apoyo que una familia sin importar el género con el que se identifique.

