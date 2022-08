Elvis y Priscilla, una historia de infidelidades que no se cuenta en la pantalla

Cuando Elvis se casó por primera vez tenía 24 años, mientras que Priscilla tenía solo 14 años.

Elvis Presley fue uno de los cantantes y compositores más importantes e icónicos de Estados Unidos, convirtiéndose en una leyenda que ha trascendido con el pasar de los años. Por lo tanto, con el estreno de su película biográfica protagonizada por Austin Butler y dirigida por Baz Luhrmann, han surgido grandes incógnitas respecto a su vida.

Es un hecho que Elvis Presley fue una estrella que brilló con luz propia, de eso no hay ni la más mínima duda, no por nada se ganó el seudónimo de “El Rey del Rock and Roll”, sin embargo, detrás de esa inconfundible voz, trajes ajustados y peinado icónico, se escondía un hombre inocente para ciertos temas pero duro para otros.

Detrás del escenario, Elvis Presley era un hombre normal que actuaba conforme los estereotipos establecidos por la sociedad en aquellos años 50. Justo cuando conoció a Priscilla, su gran amor pero también aquella mujer a la que le destruyó la vida de alguna manera.

La historia de amor Elvis Presley y Priscilla

Elvis y Priscilla se conocieron en el verano de 1959 en Alemania, cuando él llevaba un año de servicio militar, de acuerdo a ella, el flechazo fue casi inmediato, sin embargo, la primera etapa de su relación la manejaron de manera discreta pues los padres de ella, estaban en desacuerdo por la diferencia de edad.

“Mis padres no querían que saliera con Elvis, decían que era demasiado joven, lo cual era verdad”, señaló Priscilla Presley a la revista Ladies Home Journal en 1973, pues mientras él tenía 24 años, ella solo tenía 14 años, lo que hasta el día de hoy sería considerado una polémica relación.

Después de unos meses de su primera cita, Elvis regresó a Estados Unidos para seguir con su carrera musical, sin embargo, siguió teniendo contacto con su joven novia, a quien llamaba de cariño “Cilla”, principalmente a través de llamadas telefónicas.

Fue hasta 1962 cuando ella tenía 17 años y él 27, que Priscilla decidió mudarse a la gran casa de “El Rey”, Graceland con autorización de sus padres, quienes le pusieron dos cláusulas importantes al cantante: La primera indicaba que ella tenía que terminar sus estudios secundarios en un colegio católico de Mempis y la segunda que no podían vivir bajo el mismo techo hasta que ella terminara la escuela, lo cual no lo cumplieron.

A partir de ese momento, la vida de Priscilla Ann Beaulieu Wagner, mejor conocida como Piscilla Presley cambiaría para siempre.

La vida de excesos de Elvis Presley que destruyó a Priscilla

Con Priscilla ya instalada en Graceland, no pasó mucho tiempo cuando las fiestas excesivas de Elvis Presley comenzaron, entre alcohol y los primeros acercamientos del cantante con las sustancias nocivas y drogas, en diversas entrevistas, ella confesó que era una estudiante de día y una femme fatale de noche.

En 2016 en el programa Loose Women, del canal británico ITV confesó: “Al mudarme a Graceland, él ya tenía su círculo íntimo. Por supuesto que me acogieron, pero nunca me di cuenta de que eso era todo. No salíamos. No le gustaba comer en los restaurantes porque la gente le hacía fotos y no quería que lo fotografiaran metiéndose un tenedor en la boca. Vivíamos en una burbuja”.

“Mi adolescencia no fue la de una chica normal. Tuve que adaptarme. Simplemente seguí lo que hizo Elvis. Viví su vida. Veía las películas que él quería ver, escuchaba la música que él quería escuchar, iba a los lugares a los que él iba”, asumió en aquella entrevista.

“Me enseñó todo. Cómo vestir, cómo caminar, cómo maquillarme y peinarme, cómo comportarme, cómo devolver el amor a su manera. A lo largo de los años, se convirtió en mi padre, esposo y casi Dios”, afirmó en sus memorias y confirmó en una entrevista para People finales de los 70: “Mi vida era su vida. Él tenía que ser feliz. Nunca lo molestamos. Mis problemas eran secundarios”.

El matrimonio destructivo de Elvis y Priscila Presley

En diciembre de 1966, Elvis Presley le propuso matrimonio a Priscilla, esta vez ella ya tenía 21 años y el 31 años. La boda se celebró al mero estilo de “El Rey”: La ceremonia civil duró solo ocho minutos, el 1 de mayo de 1967 en una suite privada del Hotel Aladdin, en Las Vegas en la que solo había 14 invitados.

Luego de darse el “sí”, la pareja dio una rueda de prensa y desayuno con 100 invitados, entre los que formaron parte Marty Lacker y Joe Esposito, dos miembros de la mafia de Memphis, quienes además fueron testigos del novio.

En una entrevista que Priscilla tuvo con Closer Weekly, señaló: “Mi boda fue muy inusual. Eran las personas más cercanas a nosotros, así es como lo queríamos. No queríamos un club de fans. No queríamos un circo”, todo fue organizado por el mánager del cantante, Tom Parker, quien creía que el matrimonio estaba perjudicando la fama de Elvis.

La faceta de Elvis como padre

A los ocho meses del polémico enlace, “Cilla” quedó embarazada, lo cual se convirtió en una de sus peores preocupaciones por el cambio que experimentaría en su cuerpo y a la vez la peor noticia de Elvis, pues: “Le preocupaba lo que pensarían sus fans de que fuera padre y cómo eso afectaría a su estatus de símbolo sexual”, confesó Priscilla al diario The Guardian en 2012.

El 1 de febrero de 1968 nació Lisa Marie Presley, la única hija de “El Rey” y la primogénita de Priscilla, quien en diversas entrevistas confesó: “Elvis era un padre cariñoso, pero le costaba ver comer a los bebés porque se les caía la baba. Y no cambiaba pañales. Ni uno solo. Nunca. Ese no era el trabajo de un hombre”.

De acuerdo a Priscilla, Elvis compensaba los cuidados con regalos carísimos para su hija, en los cuales ella no estaba de acuerdo por lo que le pedía regresarlos pero el cantante nunca se dejó “dominar” ni “domesticar”.

Priscilla fue sumisa ante Elvis, en diversas entrevistas ha confesado que hacía todo para que él estuviera bien: “Me encantaba atenderlo. Me encantaba darle de comer. Hablábamos como bebés, porque hay que tener un lenguaje propio cuando hay tanta gente alrededor. Era una buena vida”, confesó a la revista People en 2020.

El fin de Elvis y Priscilla

Sin embargo, las múltiples infidelidades y adicciones de Elvis, terminaron con el matrimonio y a la vez con el amor que Priscilla siempre tuvo por él: “Las mujeres gravitaban hacia él, así que me ponía nerviosa cuando tenía que ir a sitios solo. Incluso lo acompañaba a hacerse una limpieza dental. Estaba pendiente de él porque todo el mundo lo perseguía”.

En una de las biografías no autorizadas de Elvis Presley, ‘Elvis Presley: A Southern Life’ de Joel Williamson se habla de que el cantante tenía un “apetito voraz” por las drogas, el lujo y el sexo (principalmente con jovencitas “vírgenes”), lo cual destruyó su matrimonio.

En uno de los relatos de dicha biografía se cuenta que después del nacimiento de Lisa Marie ya casi no hubo intimidad entre Elvis y Priscilla, sin embargo se hace alusión a que: “La historia de amor de Elvis y Priscilla acabó de forma humillante con una violación conyugal”.

La historia de Elvis y Priscilla que duró 10 años exactamente, terminó en un divorcio en el verano de 1972, Lisa Marie se quedó con su mamá y se dice que eso también fue un factor importante en la decadencia del cantante. A pesar de seguir por caminos separados, tuvieron una amistad indestructible por el bien de su hija en común, hasta el fallecimiento de “El Rey” el 16 de agosto de 1977.

