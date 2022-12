‘Emily in Paris’: todo lo que sabemos sobre el próximo estreno de la temporada 4

No podremos soportar la espera. ¡Nos urge!

Recientemente se estrenó la tercera temporada de ‘Emily in Paris’ y, hasta ahora, ha tenido buen recibimiento de los fans, tanto que ya se espera con ansias la cuarta parte. Porque, sí, habrá ‘Emily in Paris’ temporada 4 y no podemos de la felicidad. La serie protagonizada por Lily Collins se ha posicionado como una de las más populares de Netflix, pues todos quedamos encantados con Emily Cooper y su buen gusto por la moda, por ello, obvio nunca es suficiente de nuestra serie favorita.

Luego del final de la tercera temporada de ‘Emily in Paris’ quedan varias preguntas sin resolver, por eso, nos urge la cuarta parte y saber qué es lo que le espera a nuestra favorita Emily Cooper que, seguro, todo lo que haga lo cumplirá con un gran estilo.

‘Emily in Paris’ y la cuarta temporada

La plataforma de streaming fue la encargada de anunciar que sí habrá cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ y qué felicidad, lo cierto es que tener esa certeza de que la historia no ha llegado a su fin, nos deja muy tranquilos.

Por otro lado, antes del estreno de la tercera temporada, Lily Collins, a través de sus redes sociales, anunció ambas partes al mismo tiempo, pues luego de que la serie fuera renovada, la producción tomó la decisión de que sí habría dos temporadas más… por el momento.

“Me he levantado pronto para darles noticias muy emocionantes, ‘Emily in Paris’ vuelve para una temporada 3… y, además, ¡una temporada 4! No sé si a Emily le encantaría o le horrorizaría este outfit para el anuncio pero estaría gritando de emoción igualmente. De verdad, quiero agradecerles a todos, muchas gracias por su increíble apoyo. En serio, no puedo esperar más. Merci beaucoup”, compartió Lily Collins hace un tiempo.

‘Emily in Paris’ temporada 4 cuándo se estrena

Pese a que la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ ya está más que confirmada, no tenemos una fecha exacta de su estreno, lo que sabemos es que llegará a finales de diciembre de 2023, un año después del estreno de la temporada 3. Y la verdad es que, seguro, la espera se nos hará eterna.

‘Emily in Paris’ temporada 4, quién volverá al reparto

Con aventuras nuevas y outfit’s inolvidables, el reparto central de ‘Emily in Paris’ se mantiene intacto. Por lo que sospechamos que podremos seguir viendo a los siguientes actores en pantalla.

Ashley Park - Mindy Chen

Philipine Leroy Beaulieu - Sylvie Grateau

Lucas Bravo - chef Gabriel

Samuel Arnold - Luc

Camille Razat - Camille

Bruno Gouery - Julien

William Abadie - Antoine Lambert

Durante la tercera temporada, hay dos personajes que han dado mucho de qué hablar y esperamos seguir viendo para la cuarta entrega, Melia Kreiling como la artista griega Sofia Sideris, y Paul Forman como Nicolas de Leon. Asimismo, se espera que también se mantenga Alfie, Lucien Laviscount, el novio británico de Emily, sin embargo, en la tercera parte de la serie ha dejado sospechas de que su presencia en el futuro no está garantizada.

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’, sin embargo, se espera con mucha emoción y cariño, no en vano se ha posicionado como una de las series favoritas del catálogo de Netflix.

