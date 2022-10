Emma D’Arcy: Ser una persona no binaria e interpretar a Rhaenyra en House of the Dragon

En House of the Dragon, Emma D’Arcy es la heredera al trono de los Targaryen. En la vida real habla sobre su identidad de género y su talento para interpretar personajes femeninos.

A partir del sexto episodio de ‘House of the Dragon’ de HBO vimos la transición de dos personajes clave de la serie: Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen. La primera pasó de ser interpretada por Emily Carey a Olivia Cooke, mientras que la segunda cambió de Milly Alcock a Emma D’Arcy. La última es una de las primeras personas no binarias en protagonizar una producción de este calibre, y desde el inicio ha hablado abiertamente de su identidad de género y de los cuestionamientos que recibe al respecto.

En entrevista con The Independent, D’Arcy habló sobre aceptar el papel de una mujer: “Realmente me gusta interpretar mujeres y soy muy buene en ello”, dijo. “Para mí, el peor de los casos sería que la gente me dijera de repente qué puedo y qué no puedo interpretar”. Y es que la identidad de género no determina ni limita el talento de una persona, mucho menos los papeles que puede desempeñar en una serie de ficción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Tengo todas las herramientas necesarias para interpretar mujeres”, explica elle. “Viví como una durante mucho tiempo, la gente aún cree que lo soy. Es como, ‘déjenme hacer mi trabajo, tengo talento para eso”.

Por otro lado, dijo a The Hollywood Reporter que ser una persona no binaria también le ha ayudado a entender el personaje de Rhaenyra. En ‘House of the Dragon’, la primogénita del rey se enfrenta a un mundo que considera a las mujeres incapaces de gobernar y que coloca expectativas patriarcales sobre ellas (se parece tanto a la vida real), y es algo con lo que elle se identifica:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser una mujer y es una outsider fundamental”, explica sobre su personaje. “Le aterra que la encasillen en la maternidad y está consciente de cómo su posición podría ser diferente si fuera hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y al mismo tiempo repelide por las identidades masculinas y femeninas, y creo que eso se muestra de forma auténtica aquí. Ella no puede asistir a la corte de forma tan fácil como otras personas”.

La primera temporada de ‘House of the Dragon’ se acerca a su final, donde averiguaremos cuál será el destino de la Casa Targaryen, quién ocupará el Trono de Hierro y, mucho más importante, qué pasará con la relación entre Alicent y Rhaenyra.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte