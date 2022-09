“Cuando era niña quería ver a alguien gorda como yo en TV: Lizzo al ganar el Emmy

La cantante estadounidense ganó un Emmy por Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls.

La 74 entrega de los Premios Emmy se está celebrando esta noche en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California. Las mayores estrellas de la televisión están nominadas al galardón más importante de la pantalla chica, el cual es uno de los más codiciados en Estados Unidos. Una de las ganadoras que más emocionó al público fue la cantante estadounidense Lizzo, quien ganó un premio por su show Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, y al subir al escenario tuvo un conmovedor discurso que recibió las ovaciones de los presentes. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO La joven se llevó el premio en la categoría de mejor programa de competencia/telerrealidad por su reality show que se estrenó en marzo de este año. Su programa trata de representar la invisibilidad de las mujeres gordas en la sociedad, la falta de representación, la discriminación, la humillación, la sexualización, el rechazo que enfrentan a diario. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO “Estoy muy emocionada”, dijo Lizzo mientras subía al escenario para recibir el premio. “El trofeo es lindo, pero mi emoción es por estas personas en el escenario conmigo”. La artista reflexionó sobre de qué manera ver cómo crecía en la televisión Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, la emocionó e hizo sentir llena de orgullo. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO “Cuando era niña, todo lo que quería ver era a mí en los medios. Alguien gorda como yo, negra como yo, hermosa como yo”, dijo. “Si pudiera regresar y decirle algo a la pequeña Lizzo, le diría: ‘Vas a ver a esa persona, pero perra, tendrás que ser tú’”, expresó efusivamente la intérprete que recibió los aplausos de todos los presentes en la premiación. Lizzo se desempeña como productora ejecutiva y presentadora de la serie que se transmite por Prime Video, y creó el show para seguir a 13 bailarines que competían para llenar los diez espacios para actuar junto a ella en el importante festival Bonnaroo. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating) Podría interesarte