Episodios de Game Of Thrones que debes de ver antes de House Of the Dragon

La esperada precuela está próxima a estrenarse y estos capítulos de refrescarán la memoria.

Estamos a solo un par de semanas de que House of the Dragon, la secuela de Game Of Thrones llegue a la plataforma de HBO Max y los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin ya esperamos con ansias que sea el 21 de agosto para poder disfrutarla.

De acuerdo con los creadores de esta nueva producción, la historia se centrará en la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best), quien era la candidata más adecuada para ocupar el trono de Hierro, pero durante una reunión con los lords para tomar la decisión, Rhaenys es despreciada por ser una mujer, y eligen a Viserys como rey de Westeros.

Los seguidores de GOT podremos conocer más sobre los antepasados de Daenerys Targaryen, así como de las acciones que cometieron para que la historia llegara a lo que vimos en la primera serie.

Sabemos que ya pasó un largo tiempo de que Game Of Thrones emitió su controvertido final, por lo que si quieres recordar algunos hechos que sucedieron para entender la precuela o si no sabes nada de esta historia, estos son los episodios que debes ver.

Game Of Thrones Temporada 1, Episodio 1, “Se acerca el Invierno”

Es importante ver el inicio de la historia, ya que en él se explican muchas cosas para poder entender el resto de la serie que está compuesta por 72 capítulos. En este episodio conocemos a los personajes clave de la trama, así como los territorios que componen el reino.

GOT Temporada 1, Episodio 10, “Fuego y Sangre”

En este capítulo conocemos a los 3 dragones que aparecen en GOT. Aunque House of the dragon tendrá 17, es importante refrescar la memoria y ver el renacimiento de estas criaturas, así como del cambio de Daenerys Targaryen de una niña inocente a futura reina de Westeros.

GOT Temporada 2, Episodio 10, “Valar Morghulis”

En este episodio Daenerys llega a la Casa de los Imperecederos y tiene una serie de visiones que predicen aspectos de su futuro, algo similar a lo que veremos en House of the Dragon, cuando rey Viserys tiene un sueño en el que debe colocar a un heredero para el trono.

GOT Temporada 3, Episodio 4, “Y ahora su reloj ha Terminado”

Daenerys se coronó como la “madre de dragones” en este capítulo, en el que aprende a domar a sus dragones y muestra el poder que tiene el fuego, así como lo que puede hacer un Targaryen cuando está enojado y tiene a estas míticas criaturas.

GOT Temporada 8, Episodio 5, “Las Campanas”

Uno de los más controvertidos de la serie, ya que Daenerys arremete en contra de las personas que quiere gobernar y sobrevuela con uno de sus dragones quemando todo lo que encuentra a su paso, esto para demostrar que ella es la única reina.

