“Es una de las cosas más difíciles”: Scott Disick y sus sentimientos acerca de la relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Durante varios meses hemos sido testigos de lo enamorados que se encuentran Kourtney Kardashian y Travis Barker. La empresaria y el baterista sellaron su amor en una ceremonia celebrada en Portofino, Italia el pasado fin de semana. Además de eso, tuvieron otras dos bodas; una en California y otra en Las Vegas.

A pesar de que tanto la familia y amigos de la pareja, así como sus seguidores se han mostrado felices por la nueva etapa que está viviendo Kourtney, parece que hay un miembro de su círculo cercano que no está nada cómodo con la situación.

Scott Disick, padre de los 3 hijos de la empresaria y su novio por más de una década, se sinceró con Khloé Kardashian acerca de lo difícil que fue para él afrontar que debido a su vida llena de excesos, así como los malos tratos que tuvo con Kourtney, la perdió.

En un par de episodios de la nueva serie The Kardashians que se transmite por Star +, el empresario confesó que en algún momento pensó que Kourtney regresaría con él, pero que cuando ella empezó una relación con Barker, se dio cuenta que eso no sucedería, por lo que aunque es complicado, está contento de que la empresaria sea feliz.

Por otro lado, confesó que desde que terminó su relación en 2015, la expareja encontró una manera de seguir siendo amigos y criar a sus hijos juntos, por lo que el hecho de que Kourtney se haya ido a vivir con Travis significó un golpe muy duro.

“Fue un gran golpe perder a Kourtney románticamente”, admitió. “Pero ahora, perderla como mejor amiga se está convirtiendo en un gran ajuste. Ahora, en realidad somos más coparentales. Diría que es probablemente una de las cosas más difíciles de mi vida”, dijo.

Scott también fue sincero acerca de lo duro que ha sido para él, ser excluido de algunas celebraciones de la familia Kardashian-Jenner, debido a que su exnovia está todo el tiempo con su ahora esposo.

“Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso, especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir. Prefiero estar cerca de Kourtney y Travis y estar cerca de mi familia que nada”, le dijo el empresario a Khloé.

Cabe destacar que este episodio se transmitió antes de que Kourtney y Travis celebraran su boda, por lo que aún no sabemos qué es lo que piensa Scott acerca del matrimonio de su expareja.













