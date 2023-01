Esposa de Chris Hemsworth se disfraza de anciana tras el temor de Alzheimer del actor

Elsa Pataky tuvo un hermoso gesto con su esposo, Chris Hemsworth, quien decidió hacer una pausa en su carrera tras saber que puede padecer Alzheimer.

El amor verdadero entre parejas de Hollywood sí existe y una clara muestra de ello son Elsa Pataky y Chris Hemsworth, quienes protagonizaron un emotivo momento que provocó las lágrimas no solo de sus fans, sino también del propio actor que dio vida al personaje de Thor del Universo Marvel.

La actriz, periodista, productora y modelo española, quien también es esposa de Hemsworth, tuvo un hermoso gesto hacia el actor australiano, quien en noviembre de 2022 anunció un retiro temporal en su carrera tras enterarse que tiene un alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

“Vive con el mayor sentimiento de gratitud y amor hacia la vida que puedas. No sabes cuándo se acabará tu tiempo, no sabes lo que te depara el mañana… Así que vívelo al máximo”, dijo Chris Hemsworth a Vanity Fair al confesar que tras hacerse una prueba genética descubrió sus posibilidades de desarrollar Alzheimer durante el rodaje de la serie “Limitless With Chris Hemsworth”.

Se dice que luego de saber que podría padecer esta enfermedad, en el actor surgió un gran miedo a la vejez, ya que teme no solo olvidar quién es, sino también olvidar o no reconocer a su esposa e hijos.

La hermosa respuesta de Elsa Pataky a Chris Hemsworth

Como un gran acto de amor y empatía, la esposa de Hemsworth se caracterizó de anciana para demostrarle al actor que no hay que temerle al envejecimiento y las posibles enfermedades que esta situación natural conlleva.

En el clip publicado en redes sociales, se puede ver el proceso de transformación de Elsa Pataky, quien luego sorprende al actor durante una cita.

Cuando el actor llegó y vio a su esposa como anciana, no pudo evitar decirle que sigue viéndose hermosa apunto de las lágrimas.

@latinus_us Elsa Pataky se maquilla para sorprender a Chris Hemsworth y animarlo ante su miedo a envejecer por posible Alzheimer. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

“Es un momento que recordaremos siempre. Fue tan profundo, tan inesperado, me sentí segura, fue tan bonito. Quiero vivir esos años contigo, necesitamos esos recuerdos”, dijo la actriz.

Hasta ahora no se sabe exactamente cuánto tiempo Chris Hemsworth se alejará de la actuación, pero por lo pronto se encuentra cerca de su familia para disfrutar de la vida y compartir momentos de calidad con ellos.

