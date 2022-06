“Estoy tan cansada”: Sandra Bullock se tomará un descanso en la actuación a sus 57 años

La actriz explicó por qué se alejará de las pantallas y dijo no saber por cuánto tiempo se retirará, ya que está padeciendo “burnout”.

Sandra Bullock se alejará de todo el glamour de Hollywood. En marzo del 2022, la actriz de “Bird Box” reveló a Entertainment Tonight por primera vez que se tomará un descanso en la actuación con la finalidad de pasar más tiempo con su familia, en especial con sus hijos Louis y Laila, con quien quiere ser una madre activa que esté con ellos las 24 horas del día.

En una nueva entrevista, la actriz de 57 años mencionó en The Hollywood Reporter más detalles sobre su retiro. Explicó que se alejará de la pantalla grande debido a que se encuentra muy cansada y por ello actualmente vive el conocido “burnout”, que es el síndrome de desgaste profesional.

“No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan “quemada”. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé”, aseguró.

Cuando el medio le preguntó cuánto tiempo durará su descanso, la ganadora del Oscar dijo: “Realmente no lo sé”.

Sandra Bullock mencionó que al siempre tener un trabajo estable y seguro afortunadamente, se percató que posiblemente estaba entrando en una especie de zona de confort y por ello necesitaba darse un break, ya que se dio cuenta que no necesitaba tener todo el tiempo trabajo para estar bien con ella misma.

“El trabajo siempre ha sido estable para mí y he tenido mucha suerte. Me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo en la nevera. Me dije a mí misma: ‘Deja de buscarlo aquí porque aquí no existe’. Tú ya lo tienes; Establécelo, encuéntralo y está bien si no tienes trabajo para validarlo’”, dijo.

La actriz, recientemente estrenó su comedia romántica “The Lost City” y tiene un pequeño papel en la nueva película de Brad Pitt llamada “Bullet Train” que llegará a los cines en agosto de 2022. Ambos proyectos, se estiman que serán los últimos en los que veremos a Bullock tras su descanso sin fecha de caducidad.

