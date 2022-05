Evaluna y Camilo no van a bautizar a Índigo por la iglesia pero tendrá un ritual de presentación

La pareja de cantantes han decidido criar a su primogénita de una manera diferente.

Evaluna y Camilo tienen muy en claro la forma en la que quieren criar a su pequeña hija Índigo, a quien recibieron el pasado 6 de abril a través de un parto acuático en la residencia de los cantantes en Miami.

Desde que anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, Evaluna y Camilo confesaron que quería elegir un nombre sin género para su bebé, siendo Índigo el elegido, y desde eso momento, todo mundo quedo a expectativa de la forma en la que actuarían los nuevos papás respecto a la crianza de su primogénito/a.

Un parto acuático y la naturaleza como base del desarrollo hasta ahora ha sido la manera en la que los nuevos papás han recibido a su bebé de mes y medio de vida. Y ahora, surge otro tema en torno a Índigo, y es que sus papás han decido no bautizarla de una manera tradicional en una iglesia, sino que planean que tenga solo un ritual cristiano.

De acuerdo al sitio Speak News, Evaluna y Camilo no bautizarán a Índigo sino que en sustitución quieren que tenga solo una “presentación” en la congregación cristiana a la que pertenece la familia Montaner en Miami, a la que por cierto se unió el colombiano hace no mucho.

¿En qué consiste el ritual que Evaluna y Camilo quieren dar a Índigo?

La decisión de Evaluna y Camilo de no bautizar tradicionalmente en la iglesia a Índigo es porque quieren que ella crezca y decida si quiere o no ser bautizada, una elección que no tiene la religión católica pero sí la cristiana, cuyos creyentes pueden hacerlo en la edad adulta cuando ya están consientes de lo que implica.

Respecto al ritual de presentación, este consiste en que los padres muestran a su hijo ante Dios para garantizar que tenga un buen futuro. Los nuevos papás solo quieren que su pequeña reciba la bendición del pastor y de su familia.

Aunque la decisión es totalmente respetable, quien probablemente no esté totalmente satisfecha por ello, es la hermana de Camilo, quien con anterioridad expresó en redes sociales su entusiasmo por convertirse en madrina de Índigo.

Evaluna y Camilo están optando por criar de una forma libre a su primogénita, quien desde que estaba en el vientre de su mamá, se convirtió en una de las bebés más queridas del medio por los admiradores de sus papás y familia en general.

