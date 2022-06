Evan Rachel Wood no solo se ve como Madonna; también canta como ella

En entrevista con Jimmy Fallon, la actriz habla de la cuarta temporada de Westworld y de su interpretación de Madonna en la biopic de Weird Al Yankovic.

Hay una biopic de “Weird Al” Yankovic en camino y será protagonizada por Daniel Radcliffe: el protagonista de la saga de Harry Potter que ahora busca alejarse de todo aquello que suene remotamente mágico y, más bien, quiere ser extraño. Tan extraño como el comediante que estelarizó decenas de parodias musicales en los años 80 y 90. Pero quizá la otra actriz más importante de esa película es Evan Rachel Wood, quien dará vida a Madonna en su versión más ochentera.

En marzo de este año vimos las primeras imágenes de la película de Weird Al, titulada ‘Weird: The Al Yankovic Story’, que incluyeron una de Evan Rachel Wood en el atuendo de Madonna durante la época de “Like a Virgin”. Ahora, sin embargo, la actriz demuestra que no solo puede verse como ella, también puede cantar como ella. En The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, además de ofrecer un adelanto de la cuarta temporada de ‘Westworld’ en la que interpretará a una programadora de videojuegos, Evan cantó un fragmento de “Material Girl” y lo hace prácticamente igual:

Ella aclara que no la interpretará en la biopic de Madonna: cuando le ofrecieron el rol, le tranquilizó el hecho de que será en una comedia y no como parte de un papel protagónico. Jimmy Fallon le pregunta si sería capaz de interpretarla en la biopic (que será protagonizada por Julia Garner, la elegida entre otras candidatas como Florence Pugh y Alexa Demie), pero ella dice que sería “demasiada presión”. En una increíble demostración de su talento, Evan también cantó “You Oughta Know” de Alanis Morisette y “Piece of my Heart” de Janis Joplin, así que, si tú también la amas, querrás ver el video completo.

