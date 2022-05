Experta analiza el lenguaje corporal de Amber Heard durante sus declaraciones

La famosa grafologa y especialista en personalidad, Maryfer Centeno analizó la imagen de la actriz durante sus recientes declaraciones en el juicio de Virginia.

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp ha ocupado todos los titulares desde hace más de dos semanas, y recientemente la actriz conocida por su papel de “Mera” en la película “Aquaman” dio sus declaraciones en la corte, las cuales llamaron la atención de aquellos espectadores que han estado al tanto del juicio.

Después de que las palabras de Amber Heard causaran conmoción por sus acusaciones contra Johnny Depp, hubo algo en especial que fue inevitable notar: Los gestos y posturas de la actriz, que levantaron sospechas en cuanto a la verdad.

Al respecto, la famosa grafologa y especialista en personalidad, Maryfer Centeno compartió su análisis respecto al lenguaje corporal de Heard a través de TikTok, en el que apuntó diversos puntos que elevaron la duda.

¿Amber Heard estaba actuando en la corte?

Algo de lo que más llamó la atención de las declaraciones de Amber Heard es la forma en la que se expresó en la corte, su imagen entre triste y también enojada que visualizó Maryfer Centeno.

“Debería estar llorando o eso es lo que nos quiere hacer creer ella, empieza únicamente a torcer la voz pero no hay lágrima”, mencionó, así como explicó el significado de ello: “No hay lágrimas pero sí hay expresión de agresión y amenaza con la mandíbula levantada”.

Mientras que afirmó que: “La mandíbula hacia abajo sí es de tristeza y el grado de formalidad de la situación, la personalidad exagerada, teatral e histrionica de Amber Heard, la llevan a reaccionar de esta forma”.

Sobre la mirada triste de Amber Heard en la corte

Maryfer Centeno señaló que a pesar de que la actriz insistía en mostrar tristeza, sus gestos no eran acordes a ello: “Vemos cómo incluso la mirada es triste pero no hay lágrimas, ¿por qué? Porque no hay congruencia”.

De acuerdo a su imagen: “En algunos momentos parece que nos va a morder o que nos va a agredir porque está muy enojada, porque se siente muy impotente, esto lo vemos cuando incluso se ponen muy tensos los hombros y se viste similar a Johnny Depp en otros momentos”.

La explicación a lo anterior, de acuerdo a la experta es: “Por confrontación e intimidación para decir ‘te voy a asustar’, es una cosa muy patologica”.

Mientras que sobre su tono de voz, mencionó: “Cuando acelera el tono de la voz, ya parece un berrinche pero es un llanto o reclamo o es una agresión o es enojo”.

Sobre las muecas en su boca: “Tuerce la boca porque su hemisferio cerebral derecho y el izquierdo se están peleando”, lo cual, de acuerdo a la experta es: “Un pleito entre la razón y la parte artística, imaginativa donde está articulando, inventando, creando o imaginando lo que nos dice en el estrado”,

Para concluir con la explicación, Maryfer Centeno explicó: “Enseñar los dientes, comisura de los labios y mirada triste reflejan desesperación”; por su parte: “Las posturas son de confrontación y no son congruentes con una persona que está hablando del daño que le han hecho”.

Como también soy parte de este jurado a distancia, puedo dar mi profesional opinión de que la señorita Amber Heard no parece muy creíble en su testimonio.



De verdad, no le creo. La siento muy actuada, muy falsa, muy fabricada.#JohnnyDeppVsAmberHeard

pic.twitter.com/5iLQ1mtof4 — Tania L. Dávila (@CacaoFantastico) May 4, 2022

Además de la explicación por parte de la experta, en redes sociales también ha sido muy cuestionada la imagen de Amber Heard, donde los usuarios han aludido a que Amber Heard podría estar haciendo una mala actuación, principalmente por el hecho de llorar sin lágrimas y la gesticulación exagerada en su rostro.

