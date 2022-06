Experta analiza el lenguaje corporal de Christian Nodal y J Balvin durante su pelea en redes sociales

Maryfer Centeno, grafologa y especialista en la personalidad, analizó la pelea entre Christian Nodal y J Balvin que tiene a todos al pendiente.

Christian Nodal y J Balvin comenzaron una mediática pelea en redes sociales, luego de que el colombiano compartiera a través de su cuenta de Instagram, una publicación comparando al interprete de regional mexicano con él: “Encuentra las diferencias”, escribió.

Sin embargo, a pesar de tratarse de una simple broma, Christian Nodal no lo tomó de buena manera y le respondió contundentemente que la diferencia entre ellos, es que él sí tiene talento, entre otras cosas.

Lo que comenzó como una broma, terminó en la contestación de J Balvin, quien hizo gestos a Belinda en la conversación, y después un Christian Nodal amenazando al colombiano con lanzar una canción que de acuerdo a él, le dolerá más que la de Residente.

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin se ha convertido en uno de los temas de conversación más polémicos en redes sociales, y al respecto, diversas personas han opinado sobre la postura del mexicano pero también del colombiano.

Entre todos los comentarios que han surgido, Maryfer Centeno, grafologa y especialista en la personalidad, quien se ha destacado por analizar las personalidades de los famosos en tendencia, hizo su respectivo análisis sobre la pelea entre Nodal y J Balvin, concluyendo quién es el que va ganando.

¿Por qué Nodal se enojó con J Balvin?

Al principio la especialista en personalidad comentó: “Nodal salió más listo que bonito, con esto va a llegar a otro mercado. ¿Consideran que hubo dolo o mala fe por parte de J Balvin al escribir esto? Yo pienso que no, que se está burlando y que quizá Christian Nodal lo pudo tomar a broma pero no, no lo tomó como broma”.

Analizó las primeras Instagram Stories de Christian Nodal, después de hacer el contexto sobre la pelea: “Le contesta con la icónica canción de Residente de ‘esto lo hago pa divertirme’, donde expone las miserias de J Balvin en la música o lo que Residente considera estas miserias”.

Sobre las primeras Instagram Stories de Nodal: “El mentoncito está levantado, la boca en todo momento está muy abierta y parece disfrutar dedicarle esta canción, vean la sonrisa, el placer, hasta cierra los ojos de lo rico que está sintiendo al escuchar esta canción, le chifla, los chiflidos en nuestro lenguaje es una manera de autoridad. Se burla y dice que él también amaneció bromista”.

Sin embargo en la segunda parte de Instagram Stories, Maryfer Centeno hizo énfasis: “La cara ya no es de burla sino que aquí se muestra la expresión de enojo por parte de Christian Nodal, a él no le causó gracia, entonces, lo que él piensa es que están haciendo burla de él, mientras el otro pensó que era una broma, para él es una burla, entonces podría proceder legalmente contra J Balvin diciendo que se burló de él y que le ocasionó un daño moral”.

Para después, apuntar: “Va a hacer una canción que seguramente es donde él saca todo”, pues en la segunda parte de Instagram Stories, Nodal amenazó con lanzar una canción dedicada a J Balvin, que aseguró le dolería más que la que le dedicó Residente.

¿Quién va ganando en la pelea de Nodal y J Balvin?

Mientras que de acuerdo a la experta: “J Balvin sigue burlándose de todos, ahora con el tatuaje de Belinda, parece que en cualquier momento se va a reír, hay un poco de tensión pero se está burlando, lo tomó a broma, sigue tomándolo a broma”.

¿Quién va ganando la pelea de Christian Nodal vs J Balvin? De acuerdo a Maryfer Centeno: “Desde el punto de vista jurídico y de lenguaje corporal, va arriba Nodal, va ganando, ganando como siempre”.

Ahora todo mundo se encuentra con grandes expectativas sobre la canción de Christian Nodal.





